Если вам нужные крупные или же мелкие оптовые партии высокотехнологичных насосных станций, нужно воспользоваться онлайн-каталогом компании Сантехкомплект. Это оборудование здесь представлено огромным разнообразием моделей. Клиенты смогут подобрать подходящие решения для решения текущих задач, которые предложены одним из лидирующих мировых брендов. Компания Сантехкомплект занимается продажами только сертифицированной продукции, обладая статусом официального дилера производителя. Отличается такое оборудование высочайшим качеством, долговечностью и широким функционалом. Благодаря четко отлаженной логистике, наличию собственных складских хозяйств и взвешенной маркетинговой политике, компания реализует товары по выгодным для покупателей расценкам, предоставляя при этом гарантию производителя.

Любая насосная станция классифицируется по двум крупным классам – бытовым и промышленным. Чаще большими партиями заказываются промышленные насосные станции. Для владельцев дач или частных домов покупка мощного и громоздкого механизированного комплекса повышенной производительности невыгодно. Такое оборудование используется на разных производствах, бизнес-центрах и складах. Используется оно для обеспечения помещений системами пожаротушения, водоотведения и водоснабжения. Однако важнейшей особенностью такого оборудования является возможность перекачки больших объемов жидкости, выдерживая при этом серьезные, постоянные нагрузки.

Официальный дилер производителя предлагает тщательно продуманные станции. Например, погружной насос имеет защитный корпус или же отдельную платформу. Поставляется оборудование в полностью готовом виде. Его нужно лишь установить и подключить. Комплектуется оно всем необходимым для бесперебойной, полнофункциональной работы. Основным направлением применения таких установок является обеспечение работы производственных и муниципальных систем водоснабжения, пожаротушения или же канализационных сетей.

Такие установки позволяют поднимать на высоту из водоемов воду, поддерживая при этом нужное давление. Кроме этого они используются в системах водоотведения и помогают решать другие важные задачи. Стоимость насосной станции складывается с учетом множества критериев. Прежде всего она зависит от высоты подъема. Предопределяется данный показатель конструкцией гидромашины. По принципу работы установки бывают вихревыми и центробежными, многоступенчатыми или одноступенчатыми, с выносным или же встроенным эжектором. Благодаря эжекционным блокам, появляется возможность увеличения протяженности трубопровода. Это позволяет поднимать воду даже с 40-метровой глубины.