Сегодня многие домохозяйки не знают, как сделать натуральное молочное мороженое дома? Некоторые даже не уверены, что оно вообще получится. Изначально процесс готовки может показаться сложным. Здесь подобраны проверенные советы по приготовление натурального мороженого простыми способами. После их прочтения любая домохозяйка сможет приготовить своими руками вкусный и полезный десерт. Чтобы мороженое имело нежный кремовый вкус и получилось мягким, необходимо выбрать наиболее жирные молокопродукты. А для приготовления легкого десерта следует брать обезжиренное молоко.

Готовится мороженое из молока по наиболее простому рецепту в специальной автоматической мороженице. Такой девайс выполняет постоянное перемешивание массы перед полным замораживанием. Это исключает образование крупных кристалликов льда. В случае отсутствия мороженицы, перемешивание придется выполнять вручную на протяжении первых четырех часов застывания. Сначала масса мешается с 30-минутными интервалами. Затем перемешивание следует выполнять каждый час.

Использование порционных пластиковых формочек позволит равномерно распределить массу. В таких формочках перемешивание массы при замораживании необязательно. Допустимо также использование большого контейнера с крышкой. Однако каждая такая емкость должна герметично закрываться. Посторонние запахи впитываются мороженым очень легко. Чтобы придать ему особую текстуру и вкус, рекомендовано использовать добавки. Сухое молоко придает пломбиру бархатистую, сливочную структуру. Загустить заготовку можно агар-агаром или же желатином. Такие добавки особенно подходят для молока с низкой жирностью. Для однородности текстуры используется крахмал. Чтобы мороженое получилось более нежным вместо сахара используйте сахарную пудру. Для кремовой текстуры и сгущения массы используют лимонный сок. Чтобы придать готовому продукту воздушность и исключить образование кристаллов добавляется ром или же коньяк.

Для оригинальности десерта также используются различные топпинги и посыпки. Вариант можно выбрать по собственному вкусу. Это може быть шоколадная глазурь, кокосовая стружка, Нутелла, арахисовая паста, различные сиропы или же джемы. Хозяйка может сама контролировать калорийность и вкус десерта. Если мороженное с сиропом используется как наполнитель, лучше добавить его перед заморозкой. Что же касается таких добавок, как кусочки фруктов, шоколадные дропсы или же орешки, добавляются в массу охлажденными, когда мороженое почти застынет. Нельзя торопиться подавать десерт после того, как вынете его из морозильника. Нужно, чтобы оно постояло пару минут. Так вы сможете сделать ровные шарики, используя для этого специальную ложку.