Название "ЕвроКредит" ассоциируется с различными финансовыми организациями и терминами в банковской сфере. Рассмотрим основные из них:
1. Коммерческий банк "Еврокредит" (ООО)
Коммерческий банк "ЕвроКредит" был зарегистрирован в Москве и специализировался на обслуживании корпоративных клиентов. Однако в декабре 2015 года Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций, и в настоящее время банк прекратил свою деятельность.
2. EuroCreditBank S.A.
EuroCreditBank S.A. – это финансовое учреждение, действующее в Республике Молдова. Банк предлагает широкий спектр услуг для физических и юридических лиц, включая кредиты, депозиты, банковские карты и денежные переводы. Он активно внедряет современные технологии, предоставляя клиентам удобные инструменты для управления финансами, такие как мобильное приложение ECBank и услуга MРay для быстрых и безопасных платежей.