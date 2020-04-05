Незаменимые микрофоны для использования в студии

Работа над аудио продукцией и контактом аудиовизуального типа является долгим и трудоемким процессом, для реализации которого необходимы специальные знания. Также для успешного решения задачи необходимо качественное оборудование, и микрофоны здесь занимают далеко не последнее место.

В интернет-магазине Intermuzika представлен широкий выбор фирменных микрофонов https://intermuzika.com.ua/mikrofony/ самых известных мировых брендов. Ниже в статье нами будут рассмотрены все ключевые типы микрофонов, без которых в принципе невозможно обойтись.

Особенности записи в студии

Есть мнение, что студии звукозапись подходят только для создания музыкальных альбомов. Однако только этим спектр музыкальных работ, которые можно выполнить здесь, не ограничивается. Среди других доступных процессов можно выделить:

Запись и сведение звука в единые ролики;

Работу над созданием звукового сопровождения теле и радио проектов;

Создание звукового сопровождения для компьютерных игр;

Запись сэмплов и создание композиций.

Все эти работы нуждается в использовании микрофонов разных типов. Что касается основных среди них, то это конденсаторные микрофоны узкой направленности, а также инструментальные и вокальные девайсы для записи конкретного голоса и инструментов.

Стоимость оснащения микрофонами студии

Полноценное функционирование студии невозможно без использования микрофонов. В идеальных условиях необходимо иметь доступ к набору инструментов универсального характера. Основными категориями, без которых в принципе невозможно реализовать задачу, являются:

инструментальные микрофоны, которые обеспечивают качественную запись инструментов духового, ударного и струнного типа;

узконаправленные конденсаторные микрофоны и контактные девайсы, которые рассчитаны на работу с шумами и атмосферами;

вокальные микрофоны, которые обеспечивают запись человеческого голоса;

USB микрофоны и так далее.

В то же время, нужно понимать, что стоимость подобной установки достаточно высока, и как правило не опускается ниже чем 20 тыс.у.е. У тех, кто придерживается практического подхода и экономит, обычно установлены только инструменты незаменимого характера. Что касается дорогих микрофонов и установок, то в случае необходимости их можно взять в аренду в специализированных прокатных компаниях. Приобрести продукцию, которая будет в полной мере решать все поставленные задачи, можно в нашем интернет-магазине Интермузыка. Каталог продукции постоянно расширяется.