Высокотехнологичная компания Acer поставляет на рынок качественные и производительные ноутбуки. За пройденные годы компанией было разработано множество интересных моделей. Особенно следует выделить серию Acer Aspire. Это особо продуктивные ноутбуки, позволяющие выполнять различные рабочие задачи. Образцы среднего уровня данной линейки отличаются хорошей начинкой и невысокой стоимостью. А вот ноутбуки acer aspire 7 обладают лучшей производительность. Разработчики внесли ряд изменений, благодаря которым седьмое поколение aspire прекрасно подходит для повседневного использования.

Дизайн линейки разработан с использованием фирменного почерка Acer. Это минималистичные, строгие решения. Среди характерных особенностей необходимо выделить небольшой вес (1.5-3 кг), использование пластика и металла и немаркую поверхность. Верхняя крышка, подладонная поверхность и дисплейный блок покрыты алюминием. Остальные элементы выполнены из качественного и высокопрочного пластика. Внимание привлекает шарнир между верхней и нижней крышкой серебристого цвета. В общем эти модели смотрятся как солидные и дорогие изделия.

Аналогичное можно сказать и об Acer Nitro 5 . Все перечисленные модели оснащены удобными и широкими клавиатурами ножничного типа. Они также оснащены цифровым блоком. Защищенный классический тачпад находится с левой стороны от центра. А благодаря оптимальному шагу клавиш процесс печатания текстов ускоряется и упрощается. Раскрытие устройств возможно одной рукой, без всяких лишних усилий. Дисплей фиксируется в стабильном, неподвижном положении. На клавиатурах также имеется подсветка.

А такими ноутбуками можно одинаково комфортно работать внутри зданий или под открытым небом. Показатели производительности этих моделей не уступает показателям флагманов. Оснащаются они процессорами разных поколений Intel Core. Они отличаются эффективностью решения различных задач, а также экономичным расходом энергии. Оперативная память в зависимости от модели варьируется в диапазоне 8-16 Гб. Возможна также ее полная замена. Производятся эти устройства в Китае. Поставляются они с несъемными аккумуляторными батареями. Предустановленными операционками могут быть как Линукс, также Windows. Объемы предустановленных SSD-дисков варьируются в диапазоне 128-512 Гб. А объем HDD-диска достигает 1ТБ. Интернет-магазин Стилус предлагает заинтересованным пользователям широчайший выбор ноутбуков данной торговой марки по наиболее оптимальным расценкам. Здесь каждая товарная позиция сопровождается детальным техническим описанием, карточками характеристик, а также отзывами покупателей.