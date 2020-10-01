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Онлайн-ставки на Дота 2

01 октября 2020, 09:20Статьи

Сегодня среди существующих киберспортивных дициплин Дота 2 является одной из наиболее популярных шутеров. Относится он к жанру МОВА. Разработчиком онлайн-шутера является компания Valve. Что же касается официального релиза Дота 2, он состоялся 2013 г. В этой киберспортивной дисциплине проводятся не только региональные, но и международные турниры. Поэтому дота-ставки http://terrasporta.ru/dota-stavki/ пользуются огромной популярностью в мировом масштабе. Принимают их различные виртуальные букмекеры, предлагающие высокие коэффициенты.

Самым важным турниром, который проводится ежегодно компанией-разработчиком является The International. Кроме этого в данной дисциплине проводятся менее масштабные турниры, организаторами которых являются Epic eSports, WePlay, MDL, ESL и др. Спонсируют их компании, которые создают железо для игровой периферии или же ПК, в том числе NVIDIA, Intel и т.д. Огромный вклад в это дело внесли известнейшие букмекерские конторы – Париматч, 1xbet и ГГБет. Каждая из этих контор охотно принимает онлайн-ставки на любые из вышеперечисленных турниров, предлагая бетторам хорошие коэффициенты.

Каждая из виртуальных букмекеров предоставляет азартным пользователям огромный выбор видов онлайн-ставок и исходов на Дота 2. Если вы желаете поставить на один поединок или же событие, можете оформить ординар. Для прогнозирования нескольких исходов в одном купоне лучше выбрать экспресс-пари. Отличается оно еще и увеличенным коэффициентом. Два или же более экспрессов можно оформить в рамках системы. Каждый профи, болеющий за Дота-команды предпочитает делать лайв-ставки. Особенность таких пари заключается в возможности его заключения после начала противоборства. Если беттор хорошо разбирается в правилах, силе соперников и механике дисциплины, обладает колоссальным преимуществом. Пропуская одну карту, он оценивает подготовку конкретной команды к встрече. Также опытные бетторы прослеживают пики героев, предварительно прикитывая стратегию той или иной команды. Кроме этого лайв-ставки позволяют прогнозировать специальные исходы. Это может быть разрушение первой башни, убийство Рошана, гонка убийств или же пролитие первой крови.

Болельщикам Дота 2 предлагается множество вариантов исходов. Однако каждый из них предпочитает придерживаться строгой тактики и правил. К ним относятся тщательный выбор площадки для будущих онлайн-ставок. Очень важно найти честного и надежного букмекера, который не мошенничает и не обманывает свою пользовательскую аудиторию. В некоторых букмекерах онлайн-ставки на Дота 2 принимаются реальными деньгами. Другие же предпочитают принимать так называемые скины. Для их получения беттор должен сначала зарегиться в Steam и зарабатывать скины за свою активность.

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