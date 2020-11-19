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Особенности микрокредитов: почему они так популярны

19 ноября 2020, 12:23Статьи

Каждому человеку может в любой момент понадобиться взять 1000 гривен в кредит, поэтому важно знать микрофинансовую организацию, которая готова предоставить такую возможность. Потенциальным заемщикам достаточно подобрать наиболее оптимальное МФО, которое выгодно отличается от своих конкурентов лояльными условиями к потенциальным и постоянным клиентам.

Преимущества оформления микрозайма в МФО

Получить кредит в микрофинсовой организации можно в считанные секунды. Для этого требуется подать заявку и получить положительное решение. Обращение в МФО несет за собой массу преимуществ, основными из которых принято считать:

  • отсутствие жестких требований к потенциальному заемщику. Чтобы зарегистрироваться в системе и сформировать запрос, достаточно быть в совершеннолетнем возрасте и иметь под рукой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Отсутствие официального трудоустройства не является причиной отказа в выдаче микрозайма;

  • лояльные условия кредитования. Микрофинасовая организация отличается наличием возможности получить мгновенный займ без справки о доходах на сумму до 10 тысяч гривен на период до 31 календарного дня. При необходимости можно инициировать процесс пролонгации соглашения в автоматическом режиме при условии оплаты за начисленные проценты;

  • квалифицированная работа службы поддержки. Специалисты саппорта функционируют в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней. Чтобы получить исчерпывающий ответ на интересующие вопросы, достаточно сформировать четкий запрос. Стандартный период ожидания ответа не превышает 5 минут, вне зависимости от времени суток;

  • готовность к диалогу. В случае возникновения просрочки по договору о кредитовании, менеджеры компании готовы идти на уступки. Для этого достаточно обратиться в МФО и сообщить о возникновении временных финансовых трудностей. При необходимости есть возможность оформления реструктуризации.

Необходимо заметить, что начисление штрафов и пени осуществляется по завершении грейс-периода, который приравнивается к 3-м календарным дням.

Получение и оплата микрокредита в МФО

Согласно правилами микрокредитования, которые установлены в микрофинансовых компаниях, выдача займа осуществляется исключительно на банковскую карту, владельцем которой выступает потенциальный заемщик. Погашать долговые обязательства можно одним из нескольких способов:

  • путем внесения средств через платежный терминал самообслуживания;

  • через личный кабинет на официальном портале микрофинансовой компании;

  • через специализированные платежные сервисы в интернете;

  • с помощью интернет-банкинга финансового учреждения, картой которого пользуется заемщик.

Необходимо также обращать внимание на то, что в случае оплаты займа через кассу финансового учреждения, период транзакции достигает 3 рабочих банковских дней. Поэтому есть большая вероятность формирования просрочки при оплате в последний день.

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