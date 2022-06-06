Отдых в Крыму

Удивительный полуостров

Крым – замечательное место, которое сочетает в себе все возможные и невозможные виды традиционного и активного отдыха. Каждый найдет именно то, что ему нужно для полноценного отдыха в Крыму. Любители пляжа и отдыха, могут полежать на солнышке и совершить праздные прогулки вдоль морского побережья, поплавать на лодке или порыбачить. У любителей природы будет прекрасная возможность подняться на гору Ай-Петри, откуда открывается великолепная панорама Большой Ялты. С декабря по март Ай-Петри покрыт снегом. Если путешественники увлекаются катанием на лыжах или сноуборде – добро пожаловать!

Есть много развлечений, которые можно найти в любых городах и поселках Крыма. Можно просто наслаждаться отелями, ресторанами, казино и парками развлечений для детей. Каждый год сюда приезжают разные люди с разными увлечениями. Кто-то из них любит спокойный отдых в комфортабельных санаториях, а кто-то не может жить без экстремальных видов спорта.

Полуостров богат достопримечательностями и различными местами для отдыха. Путешественники восхищаются разнообразием природных ландшафтов и великолепных пейзажей. Крым готов удивлять туристов, но для комфортной поездки рекомендуется арендовать автомобиль. Путешествие на арендованном транспорте позволит в полной мере насладиться и отдохнуть.

Где бы на полуострове вы ни оказались, весной и осенью на вас снисходит какое-то особое состояние благодати. Всеобщий мир… Легкий ветерок слегка шевелит волосы, голова ясная и пустая, и только глаза впитывают и впитывают крымские акварели, чтобы собрать их и сохранить надолго… Здесь туристы видят морскую волну, которая, накатываясь на мокрый пляж, катится, пенясь. Вот облако цепляется за вершину огромной крымской сосны. А вот и крымская степь, раскинувшаяся по запаху земли и травы. Вот маленькая девочка играет на камне, который еще помнит Пушкина и графские кортежи…

Удивительный Крымский полуостров долгое время называли одной из жемчужин Европы. Он был специально создан природой для отдыха и хорошего настроения. Выдающиеся поэты, художники, архитекторы, музыканты и композиторы черпали вдохновение для своих шедевров в Крыму.

Где побывать в Крыму?

О вкусах не спорят. Но мягкий и теплый климат, сказочная природа и незабываемые пейзажи, море и горы никого не оставят равнодушным. Без сомнений, каждый обязан посетить некоторые достопримечательности Крыма, которые связаны с советскими фильмами. На самом деле их очень много. Невозможно учесть все интересные фильмы, которые были сняты на территории Крыма, ведь их список очень велик.

Огромный интерес вызывает взаимосвязь некоторых достопримечательностей Крыма и старых интересных советских фильмов.

Ливадийский дворец и фильм "Собака на сене".

Например, все съемки телефильма "Собака на сене" (1977) проходили в Ливадийском дворце и его парке. Поезжайте в Ливадию, прогуляйтесь по парку и вокруг дворца, неподалеку можно найти место, где Теодоро (актер Боярский) пел песни. Они также увидят мраморную скамейку, на которой плакала Диана (актриса Терехова). Ливадийский дворец находится всего в 3 км от Ялты.

Воронцовский дворец и фильм "Небесные ласточки".

Еще один величественный дворец расположен у подножия горы Ай-Петри, почти в центре Алупки. Название выдающегося памятника – Воронцовский дворец. Дворец и его парк можно было увидеть в телевизионной музыкальной комедии "Небесные ласточки" (1976).

Бухта Ласпи и фильм "Человек-амфибия".

Любителям активного дайвинга необходимо посетить залив Ласпи на южном берегу Крыма. Там есть место, где природа создала прекрасный грот. В гроте Ихтиандр (актер Коренев) плавал и нырял в фильме "Человек-амфибия" (1961).

Крымский курорт Коктебель и фильм "Алые паруса".

В том же 1961 году было решено снять сказочный фильм "Алые паруса". Экранизация знаменитого романа была снята в том же месте, где Александр Грин (автор романа) жил с 1929 по 1932 год. Именно там на территории крымского курорта Коктебель юную и прекрасную Ассоль (актриса Вертинская) ждал корабль с алыми парусами.

Белая скала и фильм "Всадник без головы".

Если хочется окунуться в пейзажи Дикого Запада, следует отправиться на знаменитую Белую скалу или Ак-Кайю. Это похоже на копию латиноамериканских прерий. Поэтому в 1973 году известный кинорежиссер Владимир Петрович Вайншток выбрал эти места для съемок своего фильма "Всадник без головы".

Рай для туриста

Ничто не может выразить жизненную энергию Крыма. Каждый должен побывать в Крыму и увидеть все своими глазами! В течение последних двух лет Крым входит в число ведущих туристических направлений страны. Крым занимает второе место после олимпийского Сочи.

По данным Министерства туризма, каждый год Крым посещают миллионы человек, которые преследуют свои цели. Кто-то хочет полюбоваться красотами полуострова, кто-то – хорошо отдохнуть, а кто-то – насладиться культурным наследием.

Крым – настоящий рай для любого туриста. Нет такого места в мире, где каждый мог бы насладиться таким удачным сочетанием природы, климата, исторических достопримечательностей и уникальной архитектуры.