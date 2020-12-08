Отдых в Марракеше

Современный Марракеш можно назвать настоящим раем для туристов. В этом марокканском городе тысячи маршрутов, пересекающих многочисленные улочки Марракеша. Пройти их вы сможете вместе с русскоговорящими гидами. В окрестностях и самом городе можно гулять бесконечно. А гиды Club Med Marrakech La Palmeraie позаботятся о том, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, полным впечатлений. Со второго по девятое января Club Med Марракеш предоставляет россиянам возможность организации экскурсий на русском. Это поможет полностью погрузиться в уникальную культурную среду Марокко, прогуливаясь по наиболее знаковым маршрутам.

Марракеш прекрасен в любое время года. Посетителей этого восточного города ждет сад Мажорель, славившийся своей архитектурой ар-деко и экзотическими деревьями. Именно здесь любил прогуливаться знаменитый Ив Сен-Лоран. А дворец Бахия и его лабиринты славятся своей мавританской мозаикой. Джема эль-Фна – это название главной площади города, где вы ощутите себя персонажем восточной сказки. Если вас интересует уникальные посуда, изготовленная местными мастерами и специи, непременно посетите колоритный базар. Это лишь небольшой перечень достопримечательностей древнего города. В Марракеше вас ждет масса впечатлений, находок и открытий.

Тур по окрестностям города следует начать с поездки в оазис. Так называют местность возле озера, которое называется не иначе, как Лалла Такеркуст. Здесь вы сможете расслабиться, обрести покой и насладиться невероятными видами на горы. На месте можно заказать обед из блюд марокканской кухни, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных гурманов. На обратном пути вас ждет прогулка на внедорожниках по пустыне Агафай. Плато Кик – это остановка во время этого путешествия. Расположено оно в Атласских горах. Здесь можно сделать удивительные снимки, которые останутся в вашем фотоальбоме многие годы.

Сам курортный комплекс расположился в пальмовой роще, которая насчитывает века существования. Marrakech la Palmeraie – это место, где вы сможете соприкоснуться со Старым городом, насладиться гостеприимством, утонченной кухней и великолепными садами. Рядом с пальмовой аллеей расположилось патио, увитое розами. Здесь вы сможете присесть у прохладного фонтана, наслаждая слух его журчанием. Стены выстроены из красного камня, с которым прекрасно контрастирует зелень садов. Эти краски просто ослепительны. Гуляя по Марракешу, ваши заботы улетучатся и забудутся. Вас здесь ждет роскошь и гостеприимство. Следует отметить, что Марракеш является частью всемирного наследия ЮНЕСКО.