Отвалы для мини-трактора: преимущества использования

Уборка снега и очистка дороги от льда – это суровая реальность не только для работников коммунальных служб. Иногда людям приходится делать это самостоятельно, особенно в спальных районах или в поселках, где плохая дорога является самой актуальной проблемой в зимний период. Чтобы сделать это качественно, понадобится специальное оборудование.









Таковым является отвал для минитрактора, который используется не только для уличной уборки. При необходимости на нем перевозят грунт, песок и другие материалы. При помощи отвала работа по очищению дороги проходит быстро и легко.





Основные преимущества отвала для мини-трактора





К преимуществам использования отвала можно отнести:









оперативную уборку без особых усилий;





возможность использовать в частных домов;





экономию времени и средств. В данном случае речь идет об использовании самодельного трактора;





доступную цену на навесное оборудование.









Отвал состоит из лопаты, устройства для поворота и узла крепления. Благодаря этому можно очистить дорогу от снега, причем как рыхлого, так и застывшего. Не говоря уже о том, что это отличная возможность избавиться от ледяного покрова, который часто образуется при плохой зимней погоде. Для частного сектора данная проблема особенно актуальна, когда после оттепели резко ударяют морозы и дорога становится одним сплошным катком. В данном случае без отвала просто не обойтись.





Трактор с отвалом бывает двух видов:









переоборудованный. То есть изначально он был создан из мотоблока, водительской кабины и колес. Просто его переделывают под личные нужды. Это очень просто и не требует дополнительных затрат;





новый, созданный с нуля. Здесь, конечно, ситуация сложнее, потому что оборудование приходится делать самостоятельно, опираясь на личный опыт и представления о спецтехнике. Чтобы все прошло успешно, нужно составить подробный чертеж.









Каким бы ни был отвал, его эксплуатация непременно должна происходить со строгим соблюдением техники безопасности. А чтобы срок службы отвала для мини-трактора был длительным, нужно использовать его правильно. То есть не слишком часто, но и не редко, чтобы конструкция не застаивалась. Одновременно с этим важно его правильно хранить. В идеальном варианте это должно быть сухое и темное место, чистое, без любого намека на пыль и грязь. Периодически стоит подкрашивать отвал, чтобы металл на лопате не изнашивался раньше времени.





Правильное использование отвала для мини-трактора гарантирует чистые дороги возле дома.