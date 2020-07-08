Перемен избежать не удалось: онлайн-продвижение бизнеса после пандемии

Тендерная площадка Workspace провела исследование, опросив представителей малого и среднего бизнеса. Целью стала потребность в изучении специфики онлайн-продвижения после пандемии и ее печальных итогов. Узнать все подробности о результатах исследования можно на сайте https://workspace.ru/blog/40-of-entrepreneurs-will-not-reduce-the-cost-of-contextual-advertising/. Это ценная информация для тех агентств, фрилансеров, подрядчиков, которые хотят сохранить клиентов и остаться востребованными в сложных условиях на фоне эпидемии. Кардинально поменялся подход бизнеса к digital-услугам, что отразилось и на работе специалистов.

Расходы урезать: кто не может тратить средства на продвижение в режиме онлайн

Самыми проблемными остаются такие сферы бизнеса, как HoReCa, развлечения, туризм и красота. Предприниматели, задействованные в этих отраслях, понесли большие финансовые потери. Поэтому им пришлось задуматься о сокращении бюджета на 80 %. На эти сферы бизнеса приходится пятая часть всех опрошенных. Всего 13 % респондентов урезали расходы, связанные с онлайн-продвижением, на 20 %. А 1/3 участников исследования заявили, что не планируют уменьшать бюджет на digital-услуги. Среди счастливчиков компании, которые занимаются IT, онлайн-обучением, торговлей продуктами питания. Их деятельность почти не пострадала от пандемии.

Индивидуальный подход к понижению расходов

Многоплановое исследование авторитетной тендерной площадки продемонстрировало интересную тенденцию. Результаты опроса показали, что предприниматели не придерживаются единого подхода к уменьшению бюджета. Голоса распределились следующим образом:

26 % за понижение расходов, эффективность которых сложно просчитать;

41 % опрошенных не планируют тратиться на те мероприятия, которые не связаны с продажами;

14 % в поиске подрядчиков через тендеры;

20 % опрошенных готовы договориться о скидках с агентствами, фрилансерами.

Экономия для представителей малого и среднего бизнеса становится важнейшей задачей после эпидемии и во время кризиса. И урезание бюджета на онлайн-продвижение выходит на первый план.

Не отнять: какие виды digital-услуг незаменимы для бизнеса

Большое исследование Workspace в форме опроса показало, что контекстную рекламу предприниматели считают самой эффективной из всех вариантов. Всего 40 % респондентов не готовы расстаться с этой услугой. За SEO выступает 25 % человек, а создание сайтов интересует 17 % опрошенных. Наименее популярным оказался маркетинг. Опрос показал, что от него и PR-акций готовы отказаться 28 % респондентов.

Критерии и советы подрядчикам

Перемены отразились и на основных критериях выбора специалистов по онлайн-продвижению. Теперь бизнесменов интересуют готовые кейсы по конкретным тематикам и направлениям (57 %) и уровень цен (41 %). До эпидемии коронавируса и возникновения кризисной ситуации многие подрядчики находили клиентов через сарафанное радио.

Специалисты Workspace советуют агентствам и фрилансерам писать кейсы, использовать больше логики и меньше креатива, направлять основные усилия на самые популярные услуги и их профессиональное исполнение. Важно перестроиться под требования заказчиков, чтобы преодолеть конкуренцию. Вот несколько ценных рекомендаций для подрядчиков:

присмотреться к кросс-продажам;

принимать участие в тендерах;

делать коммерческие предложения максимально индивидуальными для каждого клиента.

Изучение итоговых результатов опроса от Workspace несет пользу агентствам по digital-услугам, дает им представление о том, как действовать в кризисных условиях.