События Крыма: Статьи

Перемен избежать не удалось: онлайн-продвижение бизнеса после пандемии

08 июля 2020, 10:32Статьи

Тендерная площадка Workspace провела исследование, опросив представителей малого и среднего бизнеса. Целью стала потребность в изучении специфики онлайн-продвижения после пандемии и ее печальных итогов. Узнать все подробности о результатах исследования можно на сайте https://workspace.ru/blog/40-of-entrepreneurs-will-not-reduce-the-cost-of-contextual-advertising/. Это ценная информация для тех агентств, фрилансеров, подрядчиков, которые хотят сохранить клиентов и остаться востребованными в сложных условиях на фоне эпидемии. Кардинально поменялся подход бизнеса к digital-услугам, что отразилось и на работе специалистов.

Расходы урезать: кто не может тратить средства на продвижение в режиме онлайн

Самыми проблемными остаются такие сферы бизнеса, как HoReCa, развлечения, туризм и красота. Предприниматели, задействованные в этих отраслях, понесли большие финансовые потери. Поэтому им пришлось задуматься о сокращении бюджета на 80 %. На эти сферы бизнеса приходится пятая часть всех опрошенных. Всего 13 % респондентов урезали расходы, связанные с онлайн-продвижением, на 20 %. А 1/3 участников исследования заявили, что не планируют уменьшать бюджет на digital-услуги. Среди счастливчиков компании, которые занимаются IT, онлайн-обучением, торговлей продуктами питания. Их деятельность почти не пострадала от пандемии.

Индивидуальный подход к понижению расходов

Многоплановое исследование авторитетной тендерной площадки продемонстрировало интересную тенденцию. Результаты опроса показали, что предприниматели не придерживаются единого подхода к уменьшению бюджета. Голоса распределились следующим образом:

  • 26 % за понижение расходов, эффективность которых сложно просчитать;

  • 41 % опрошенных не планируют тратиться на те мероприятия, которые не связаны с продажами;

  • 14 % в поиске подрядчиков через тендеры;

  • 20 % опрошенных готовы договориться о скидках с агентствами, фрилансерами.

Экономия для представителей малого и среднего бизнеса становится важнейшей задачей после эпидемии и во время кризиса. И урезание бюджета на онлайн-продвижение выходит на первый план.

Не отнять: какие виды digital-услуг незаменимы для бизнеса

Большое исследование Workspace в форме опроса показало, что контекстную рекламу предприниматели считают самой эффективной из всех вариантов. Всего 40 % респондентов не готовы расстаться с этой услугой. За SEO выступает 25 % человек, а создание сайтов интересует 17 % опрошенных. Наименее популярным оказался маркетинг. Опрос показал, что от него и PR-акций готовы отказаться 28 % респондентов.

Критерии и советы подрядчикам

Перемены отразились и на основных критериях выбора специалистов по онлайн-продвижению. Теперь бизнесменов интересуют готовые кейсы по конкретным тематикам и направлениям (57 %) и уровень цен (41 %). До эпидемии коронавируса и возникновения кризисной ситуации многие подрядчики находили клиентов через сарафанное радио.

Специалисты Workspace советуют агентствам и фрилансерам писать кейсы, использовать больше логики и меньше креатива, направлять основные усилия на самые популярные услуги и их профессиональное исполнение. Важно перестроиться под требования заказчиков, чтобы преодолеть конкуренцию. Вот несколько ценных рекомендаций для подрядчиков:

  • присмотреться к кросс-продажам;

  • принимать участие в тендерах;

  • делать коммерческие предложения максимально индивидуальными для каждого клиента.

Изучение итоговых результатов опроса от Workspace несет пользу агентствам по digital-услугам, дает им представление о том, как действовать в кризисных условиях.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх