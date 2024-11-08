Почему я доверяю уборку своего дома компании КлинОн: личный опыт

Частный дом – это всегда заботы и непредвиденные расходы, но и качество жизни совсем другое. Для меня единственный минус состоит в том, что площадь большая, а убираться особо некогда, да и не хочется. Когда мы с мужем поняли, что надо либо тратить все свободное время на уборку, либо жить в грязи, приняли решение обратиться в клининг. Не скажу, что оно было легким, долгое время мне это просто не приходило в голову.

На мысль передоверить уборку клинингу меня натолкнул разговор с подругой. Когда я завела очередной плач по поводу надоевшей уборки, стирки и глажки, она посоветовала взять пример с нашей общей знакомой. Ее семья тоже живет в большом доме, но свободного времени на себя и детей у нее гораздо больше. Она на все находит время, потому что просто заключила договор с клинингом.

Этот разговор спровоцировал меня заняться наконец поиском компании, которая бы имела отличную репутацию и предлагала посильный прайс. В настоящий момент я являюсь клиентом “КлинОн” уже год. Точно могу сказать, что это было лучшее решение в жизни, касающееся бытовых вопросов. Теперь я доверяю уборку своего дома только “КлинОн” – и вот почему.

Какие сомнения у меня были

Как я уже сказала выше, решиться на сотрудничество с клинингом было непросто. Нам с мужем пришлось бороться с разными сомнениями, которые то и дело возникали в голове. Конечно заманчиво пригласить профессионалов и наслаждаться чистой кухней, сияющими санузлами и безупречным порядком в жилых комнатах.

Но ведь посторонние люди не знают где что лежит, куда положить ту или иную вещь, если она валяется, например. А вдруг человек посчитает какие-то бумажки ненужными и выбросит важный документ? Или найдет серьги, кольца, которые я вечно бросаю в ванной – как он поступит? Даже если клинер абсолютно честный и порядочный, он будет ходить без конца задавать мне вопросы –куда что убрать. Или перед приходом бригады придется убираться, а это уж совсем бред.

Я не очень контактный человек, меня беспокоил и тот факт, что приходящие посторонние люди окажутся шумными или надоедливыми. Как вообще можно расслабиться, если дома незнакомцы двигают мебель, моют полы и так далее? Эти и другие сомнения у меня были вплоть до первой беседы с консультантом “КлинОн”. Менеджер развеял все мои сомнения.

Как все происходит на самом деле

Первая же уборка, проведенная мастерами из “КлинОн”, опровергла все мои убеждения на практике. Клинеры ни разу не опоздали, всегда вели себя вежливо и спокойно, уточняющие вопросы задавали, но не надоедали ими. Уже в первых приезд они поняли куда что класть, а если сомневались, то складывали в одно место, а в конце уборки под моим руководством убирали куда положено.

Сейчас мой дом убирает одна и та же бригада, им вообще ничего объяснять уже не надо. Что касается опасений по поводу разговорчивости клинеров, то это точно глупость. Персонал безупречно вышколен, все ведут себя скромно и тихо, занимаются работой, на пустые разговоры у них просто нет времени. Имущество клиентов страхуется на период уборки, риск потерять что-то ценное таким образом сводится к нулю. Тем более, что персонал в компании “КлинОн” проверенный и надежный, с большим опытом работы и отличной репутацией.

К чему стоит быть готовым

Присутствовать дома во время уборки совсем необязательно. Если первые пару раз я не решалась оставить клинеров дома одних, то теперь наоборот планирую вызов, когда дома никого нет. Так работникам никто не мешает и очень приятно возвращаться в сияющий, наполненный свежестью дом после отсутствия. Но необходимо обеспечить работникам доступ в квартиру и присутствовать при приемке, если не уверены в качестве. Я давно удостоверилась, что никакой халтуры клинеры себе не позволяют, иногда провожу оплату и без приема, например, когда нахолжусь в отпуске.

Стоимость оговаривается заблаговременно и не может измениться, но не все процедуры входят в тот или иной стандартный комплекс услуг. Например, мойку окон нужно заказывать отдельно, зеркала помоют только до высоты 1,8 м, за более высокие нужно доплачивать. Все эти нюансы обсуждаются с менеджером, поэтому неприятных сюрпризов не бывает.

Какие процедуры для дома я заказываю

За долгий период сотрудничества я заключала договор практически на все виды услуг:

генеральная уборка – качественное полное очищение дома, когда его доводят до идеальной чистоты, убирают загрязнения даже в труднодоступных или малозаметных местах;

поддерживающая уборка – проводится регулярно, помогает сохранять чистоту после генеральных процедур, включает в себя обеспыливание, мытье полов и другие процедуры;

после форс-мажора – мы заказывали клининг после наводнения, когда затопило участок, клинеры привели дом в порядок и просушили его.

Также могу поручиться за следующие услуги:

мытье окон – проводят на всех этажах с обеих сторон;

химчистка – заказывала чистку ковровых покрытий, мягкой мебели, подушек и одеял, жалюзи, пуфиков;

вывоз мусора;

мытье фасадов;

уборка на прилегающей территории;

полировка полов.

Владельцам частных домов я определенно рекомендую обратиться в компанию “КлинОн”, чтобы избавить себя от всех бытовых забот. Клининг заботится о своей репутации и делает все, чтобы заказчик остался доволен.