Сегодня в деле продвижения и раскрутки брендов активно используется так называемая поисковая реклама. Это вид рекламы, показывающаяся в поисковиках по запросам людей. Благодаря ей на веб-сайты можно привлечь целевую аудитории, которая будет иметь сформированный спрос. Также контекстная реклама помогает получать звонки клиентуры по конкретным рекламным объявлениям без необходимости создания веб-сайта. Среди основных преимуществ в поисковиках необходимо выделить возможность работы со сформированными списками. Рекламу можно показывать людям с учетом их поисковых запросов.

Также контекстная реклама в интернете позволяет быстро вырваться на лидирующие позиции поисковой выдачи. Этим она отличается от СЕО. Необходимо отметить и нативный формат поисковой рекламы. Около 40 процентов пользовательской аудитории воспринимает рекламу в качестве органической выдачи. Mix Digital занимается проведением контекстных рекламных кампаний. Выполняется данная работа опытными специалистами, владеющими всеми необходимыми навыками и знаниями. Начинается такая кампания с подготовки к запуску. Рекламщики настроят системы веб-аналитики, чтобы отслеживать эффективность проведенных мероприятий.

Следующим этапом является настройка рекламной кампании и ее запуск. В процессе выполняется оптимизация и анализ данных. Заказчики регулярно получают отчеты по проведенной работе. Среди ключевых преимуществ сотрудничества с MixDigital следует отметить премьер-партнерство через Google Ads. Это позволяет рекламному агентству пользоваться персональной поддержкой команды Google. Специалисты агентства работают с закрытыми бета- и альфа-тестирования нового типа кампаний. Они используют креативы, трендовые стратегии и аудиторные решения. Команда агентства состоит из сорока сертифицированных и квалифицированных специалистов, обладающих многолетним опытом работы с различными популярными поисковиками.

Mix Digital настроена на взаимовыгодную, долгосрочную работу. Здесь никто не гонится за разовым заработком. Поэтому все работы выполняются скрупулезно, качественно и с максимальной отдачей. Именно поэтому свыше 70 процентов клиентов сотрудничает с агентством более трех лет. Здесь особенно следят за репутацией, обеспечивая любой бизнес эффективными решениями. Заказчики пользуются доступом к своим рекламным кабинетам, онлайн-статистике, показывающей ход рекламных кампаний. Они на регулярной основе получают отчетную документацию с выводами, а также рекомендациями. Агентство полностью берет ответственность за выполненные работы и обещания. Поэтому с брифами здесь не сотрудничают. Заказы принимаются только от бизнесов, имеющих измеримые, четкие задачи и цели.