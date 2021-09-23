Покупка Ripple рублями через Сбербанк

Среди существующих сегодня криптовалют Риппл занимает третье место по величине. ЕЕ можно менять на большую часть фиатных валют без комиссий и длительного времени ожидания. В этом и заключается уникальность данного торгового предложения. Криптовалюта была создана для платежей в 2012 г. На транзакции с данной криптовалютой требуется от трех до пяти секунд. Риппл https://cryptothemarket.net/ripple/ часто называют улучшенной формой биткоина именно благодаря быстроте, экологичности и дешевой стоимости в сравнении с любыми другими криптовалютами.

Если биткоин является цифровой валютой, которую можно использовать для оплаты услуг или же товаров, XRP представляет собой систему расчетов, денежных переводов и обмена валюты, предназначенной для платежных сетей и банковских организаций. Биткоин использует технологию блокчейн, а Риппл работает без нее, используя так называемую бухгалтерскую распределенную книгу консенсуса, крипто-токенов и сети контролирующих серверов. В сети XRP используется для упрощения денежных переводов между разными фиатными валютами. Расчет обычно выполняется в американских долларах. Платежи с этой криптовалютой проводятся за секунды. Торгуется РИппл на криптовалютных биржах Бинанс или Poloniex. Сбербанк поддерживает транзакции по покупке/продаже Риппл с использованием таких криптовалют как Ethereum или биткоин. На эти криптовалюты вы сможете приобрести нужное количество Риппл.