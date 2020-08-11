Полтава: обмен валют

Сегодня конвертация валюты проводится очень легко. Можно обратиться в банковский филиал, воспользоваться услугами черного рынка или же обменных пунктов. Полтава отличается от других городов большим количеством обменных пунктов. Есть в городе и филиалы различных украинских банков. Однако курсы валют, которые они предлагают, порядком выше, чем реальная стоимость иностранных денежных единиц. Жители Полтавы обменивают деньги достаточно часто. Это довольно востребованная услуга. Некоторые конвертируют деньги для персональных нужд, а другие – для коммерции. Раньше покупка/продажа иностранной валюты каралась законом. А курс в эти времена был невыгодным.

Массовое появление обменных пунктов отмечается в Полтаве с начала девяностых годов прошедшего столетия. Перед этим обменные операции выполнялись строго в Сбербанке. Когда Союз развалился в 1991 г. украинцы перестали доверять советской банковской системе. Ведь по вине Сбербанка они потеряли последние имеющиеся сбережения. Первое время Украина переживала большие сложности. Тогда еще не существовало национальной валюты, а государство было занято формированием новой системы. Перед распадом СССР курс советского рубля отличался своей стабильностью. Однако обменные операции мог выполнять далеко не каждый. Менять рубли можно было только в одном направлении – на доллары. А подобные операции проводились лишь в Сбербанке. Никаких других сервисов или же финансовых компаний, предлагающих обменные операции тогда не существовало. Существовал также черный рынок. Но любые подобные операции преследовались представителями властей. Карались не только лица, которые обменивали валюту, но и граждане, пользующиеся их услугами.

Сегодня обмен валют для украинцев никак не ограничен. Можно конвертировать национальную гривну в любую другую валюту, не боясь преследований или же наказаний. Наиболее востребованной валютой среди украинцев считается евро. Однако, прежде чем выполнить обменную операцию, нужно посмотреть курс евро в Полтаве. Дело в том, что украинская валюта отличается своей нестабильностью. Следовательно, ее курс часто меняется в отношении ведущих мировых валют, в том числе и евро. Чтобы не ошибиться и не потерять лишние деньги, лучше заранее проследить за курсом евро и выбрать подходящий момент для его покупки.

КИТ Групп – это надежный обменный сервис, имеющий десятилетний опыт работы на украинском валютном рынке. У компании имеется целая сеть обменных пунктов в разных городах страны. Доступны обменники КИТ Групп и в Полтаве. Если вам не хочется ходить по городу и искать эти филиалы, можно воспользоваться официальным веб-сайтом компании. Здесь представлена актуальная информация по разным валютам, приведена статистика и анализ рынка. При желании любой полтовчанин может диастанционно обменять гривны на любую выбранную валюту, в том числе и на евро.