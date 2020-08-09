Последствия лазерной эпиляции: что может пойти не так?

Безусловно, единственным и желаемым последствием лазерной эпиляции должна быть идеально гладкая кожа. Но, несмотря, на безопасность и многочисленные преимущества этого метода, в редких случаях возникают и негативные последствия. Почему так происходит и как этого избежать, детально расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ:

Почему лазерная эпиляция считается самым надежным методом удаления волос Какие могут быть последствия после лазерной эпиляции, и какие причины их вызывают Как избежать возможных осложнений после лазерной эпиляции

Почему лазерная эпиляция считается самым надежным методом удаления волос

Действительно, лазерная эпиляция признана лучшим способом удаления волос. Самым большим ее преимуществом является длительность полученного результата. Напомним, что лазер удаляет не сам волос, а волосяную луковицу, то есть, волосу больше неоткуда расти. Таким образом, приблизительно 7 лет кожа остается абсолютно гладкой, пока не придет время формирования новых фолликулов.

Конечно, эта цифра является усредненной. Все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого клиента – его гормонального фона, наличия каких-либо заболеваний, возраста, типа волос, цвета кожи и т.п. Для женщин играет роль также беременность и лактация. Однако, можно смело утверждать, что после прохождения полного курса процедур лазерной эпиляции, гарантированно на протяжении 5-ти лет волосы на теле расти не будут.

Следующим важным преимуществом является безболезненность процедуры. Если сравнивать лазерную эпиляцию с восковой депиляцией или шугарингом, то сеанс лазерного удаления проходит намного комфортнее для клиента. Безусловно, все зависит от персонального болевого порога, но лишь немногие испытывают болевые ощущения во время лазерной эпиляции. Обычно чувствуется тепло или легкое покалывание, которое не мешает при этом клиенту во время сеанса читать или, к примеру, даже работать в своем гаджете.

И третье, несомненное преимущество – это безопасность методики. Лазерная эпиляция не вызывает негативных последствий и не требует реабилитационного периода. Выйдя из салона, Вы сразу можете возвращаться к своим привычным делам, и не менять планы. После нее не бывает врастания волос, раздражения, зуда и прочих побочных эффектов, которые появляются после других способов удаления волос.

Несмотря на все эти достоинства процедуры, все же бывают исключения, и негативные последствия после лазерной эпиляции все же возникают. Остановимся подробнее на каждом из них.

Какие могут быть последствия после лазерной эпиляции, и какие причины их вызывают

Рассмотрим самые распространенные побочные эффекты лазерной эпиляции. Информацию предоставили специалисты Международной сети центров лазерной эпиляции и косметологии "Люменис".

1. Появление отечности и красноты. Такая реакция считается абсолютно нормальной, более того, она свидетельствует о том, что процедура проведена правильно. Чаще всего такое явление может наблюдаться у клиентов с очень темными и толстыми волосами, а также у людей с особо чувствительной кожей. Как правило, эти проявления проходят в течение суток сами собой.

Напомним, что после проведения процедуры на протяжении 1-3 дней рекомендуется наносить на кожу успокаивающие и увлажняющие средства, такие как Пантенол или Бепантен. Можно также использовать лед, только избегая прямого контакта льда с кожей. Обернув лед в натуральную ткань, следует прикладывать такой компресс к воспаленному участку кожи.

2. Ожоги. Ожоги после лазерной эпиляции – редкое явление. Есть несколько причин, по которым могут возникнуть ожоги кожных покровов:

неправильно выставленные врачом параметры аппарата;

неисправное или некачественное оборудование, на котором проводилась процедура;

невыполнение клиентом правил подготовки к лазерной эпиляции;

игнорирование противопоказаниями к процедуре.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Лазерная эпиляция, проведенная на суперсовременном диодном лазерном аппарате Lumenis LightSheer Desire, исключает риск возникновения ожогов. Системы контактного охлаждения ChillTipTM и вакуумного усиления High Speed, которыми оснащен аппарат, надежно защищают кожные покровы от перегрева.

Ожоги после лазерной эпиляции лечатся по стандартным протоколам лечения ожогов. Но помните, что их можно избежать двумя путями. Во-первых, обязательно придерживаться правил подготовки к процедуре и выполнять все рекомендации специалиста, которые он даст на предварительной консультации. Во-вторых, выбирать только проверенные центры лазерной эпиляции, в которых работают квалифицированные специалисты, и используется только оригинальное сертифицированное оборудование.

3. Гипо- и гиперпигментация. Это может быть следствием ожогов или в случае проведения лазерной эпиляции на загорелой коже. Напомним, что проводить процедуру удаления волос лазером можно только через 2 недели до или после загара. Имеется в виду как естественный, так и искусственный загар (посещение солярия). Во время лазерной эпиляции кожа получает дополнительную тепловую нагрузку и может отреагировать появлением пигментных пятен. Для их устранения используются азелаиновый пилинг, отбеливающие кремы, а также мази на основе меди или глюкокортикоиды. Лечение должно проходить строго по назначению врача.

4. Рубцы. Такие тяжелые осложнения появляются в случае инфицирования ожогов. Это редчайшие случаи. Для устранения рубцов рекомендуется лазерная коррекция методом неаблятивного селективного фототермолизв, выравнивающего поверхность кожи.

5. Фолликулит или воспаление волосяного фолликула. Данное осложнение характерно для любителей плавать. Не забывайте, что после проведения процедуры лазерной эпиляции следует воздержаться от купания в водоемах и в бассейне, по крайней мере, в течение 72 часов. Иначе есть риск развития фолликулита.

6. Герпес. Герпетические высыпания после лазерной эпиляции характерны для тех клиентов, у которых есть герпес в анамнезе. Чтобы этого избежать, зная свой организм, пропейте противовирусные препараты, за неделю до и неделю после процедуры.

7. Аллергические реакции. Аллергия может проявляться в виде контактного дерматита, зуда, крапивницы. Как правило, такая реакция возникает в ответ на использование во время процедуры местного анестетика. Классическое терапевтическое лечение заключается в приеме антигистаминных препаратов. Если аллергия не поддается адекватному лечению, следует прекратить курс лазерной эпиляции и подобрать другой метод удаления нежелательных волос.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Только вакуумная лазерная эпиляция не требует использования обезболивающих средств, поскольку не вызывает болевых ощущений.

8. Малигнизация невусов. Это перерождение статуса родинки из доброкачественной в злокачественную, под воздействием внешних факторов, в данном случае, под влиянием лазерного излучения.

При том, что проводить лазерную эпиляцию при родинках не противопоказано, риск у такого процесса все же есть. Чтобы избежать осложнений, врач закрашивает родинку специальным белым карандашом или заклеивает специальным пластырем, при этом все равно обходя место расположения невуса во время процедуры. Такие меры исключают возможность негативного влияния лазера на родимое пятно.

9. Катаральный коньюктивит, временная потеря зрения, снижение остроты зрения. Подобные тяжелые осложнения могут возникнуть только в одном случае – специалист лазерной эпиляции забыл предложить клиенту защитные очки на время сеанса. Эта ситуация недопустима в серьезных клиниках. Перед процедурой и врач, и клиент должны надеть специальные очки, которые будут защищать сетчатку глаза от лазерного воздействия. Это исключает какие-либо последствия для глаза.

Как избежать возможных осложнений после лазерной эпиляции

На самом деле, избежать негативных последствий после лазерной эпиляции очень просто. Для начала – выберите надежный, рейтинговый центр лазерной эпиляции. Почитайте отзывы, поинтересуйтесь, сколько лет существует компания на косметологическом рынке, если ли объективные оценки экспертов, награды, сертификаты и т.д.

Компании, которые работают на бьюти-рынке много лет, это настоящие профессионалы, которые не позволят себе набирать в штат некомпетентных врачей и работать на плохом оборудовании.

И что очень немаловажно – строго придерживайтесь всех рекомендаций специалиста. Правильная подготовка к процедуре, правильный уход за кожей после нее, соблюдение противопоказаний и ограничений в период прохождения курса процедур – все это залог идеального результата, максимального эффекта и отсутствия неприятных последствий.

Не экономьте на своем здоровье, не пытайтесь искать услугу как можно дешевле. Только качественно выполненная процедура и Ваше ответственное отношение смогут дать лучшие результаты. Делайте лазерную эпиляцию только у профессионалов и будьте здоровы и красивы!