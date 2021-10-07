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Постельное белье Stasia

07 октября 2021, 09:47Статьи

Производитель постельного белья из Иваново Stasia предлагает широкий ассортимент товаров, которые можно заказать по интернету. Для этого достаточно открыть Интернет магазин Стася и выбрать подходящий комплект. Услуги по отгрузке заказа и доставке товара берет на себя производитель. Выбрать комплект заинтересованные покупатели смогут под стиль своей спальни или же детской. В каталожном списке производителя представлены КПБ из нежнейшего сатина, прочной бязи и поплина, тактильно приятного материала. Рассчитаны комплекты на разные времена года.

В коллекции производителя можно найти комплекты из твил-сатина, удивляющего своим составом. Шелк-поплин не менее интересный материал, обладающий высокой экологической безопасностью. А изысканный сатин-жаккард отличается своей плотностью. Такие комплекты изумляют королевским блеском и непривычным для российского потребителя составом. Они прекрасно сочетаются на только с классическим интерьерным оформлением, но и с более современными стилями, например с барокко или хай-теком. Производитель также предлагает огромный выбор шелковых покрывал, отличающихся своей практичностью. Они должны быть в каждом доме. В онлайн-магазине можно приобрести комплекты и изделия нескольких размеров, в том числе евро-макси, евро-мини, двуспальные или полуторные. Выполнены они в разных оттенках и украшены необычными рисунками. Изображения отличаются максимальной реалистичностью. Покрывала производства предприятия Стася предназначены не только для защиты белья от грязи и пыли, но еще и для украшения спальных комнат.

Если вас интересуют комплекты для детских кроваток, обязательно откройте соответствующий раздел интернет-магазина https://www.stasia37.ru/kpb-v-detskuyu-krovatku и просмотрите предлагаемые варианты. Пошиты они специально для ребятишек и украшены яркими изображениями веселых героев, которые давно стали всеобщими любимцами. Изготовлено такое белье из гипоаллергенного, экологически чистого материала – бязи, отлично впитывающей влагу и пропускающей воздух. Поэтому кожа малыша в таком белье дышит. Состоит материал полностью из хлопка. Даже многочисленные циклы стирок для такого материала не представляют опасности. Яркий вид изделия сохраняют и после многолетнего пользования.

Компания Стася предлагает заинтересованным клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества. Это касается не только мелко-, но и крупнооптовых покупателей. Часто товары ивановского производителя заказывают розничные торговые объекты, магазины и ТЦ. Выбрать подходящий комплект или изделия можно через виртуальный каталог продавца. Здесь представлено белье из различных тканей, любого дизайна или размера. Выбранные товарные позиции нужно перетащить в Корзину. Остается лишь подтвердить онлайн-заказ. После рассмотрения заявки менеджерами компании, он будет оперативно отгружен и доставлен адресату.

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