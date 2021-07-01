Прочные входные двери

Сегодня многие владельцы квартир или жильцы многоквартирных домов не меняют двери, которые остались еще со времен Советского Союза. Но ведь от надежности входных дверей зависит очень многое – в том числе защита от грабителей. Поэтому при ремонте необходимо позаботиться об их замене и установке прочных изделий, которые не смогут взломать мошенники. Салон Holz предлагает установить высококачественную и надежную дверь в квартиру каждому киевлянину. Изготавливаются такие изделия из стальных, высокопрочных элементов, обеспечивая надежную и долгосрочную защиту жилища.

На таких дверях мастера устанавливают замки, которые обладают высокой степенью защиты. А фурнитура под входную дверь выбирается с учетом передовых дизайнерских направлений. Каждая часть изделий имеет длительный эксплуатационный срок и повышенную прочность. В ассортименте салона клиенты найдут недорогие модели, а если они не устраивают по каким-либо причинам, можно сделать индивидуальный заказ и предоставить мастерам специальный проект. Изготавливаются эксклюзивные входные двери с использованием дизайнерских витражей и кованых элементов, увеличивающих их прочность.

Каждая часть конструкции вместе с лакокрасочными и отделочными материалами экологически абсолютно безопасны и соответствуют действующим строительным нормам. Установка таких дверей в квартирах принесет вам ощущение безопасности и комфорта. Каждая конструкция, собранная мастерами обладает высокими прочностными характеристиками. Взломать такие двери практически невозможно. Так что незваных гостей бояться вам не придется. А надежные замки являются дополнительной защитой таких конструкций. Кроме этого входные двери обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Выбрать данные изделия можно в соответствии с дизайнерской отделкой вашей квартиры.

В каталоге салона представлен богатый выбор цветовых решений и фактур, благодаря которым вы легко сможете подобрать подходящий вариант. Какими большими не были бы затраты на данные изделия, они всегда окупятся и полностью компенсируются во время эксплуатации. Кроме защиты от грабителей они помогут сохранить тепло зимой и сэкономить на коммунальных услугах. Также качественная входная дверь обеспечивает качественную звукоизоляцию, поэтому вы уже не будете слышать шум и звуки из подъезда. В Holz вы сможете подобрать и заказать высококачественные изделия с лучшим звукоизоляционным наполнением по наиболее выгодной для себя стоимости. Все доступные варианты представлены на официальном веб-сайте салона, а заказы принимаются дистанционно, в онлайн-режиме. Благодаря оперативной доставке вы получите изделие своевременно, без лишних ожиданий. При желании можно заказать и профессиональный монтаж входных дверей, который выполнят опытные мастера салона.