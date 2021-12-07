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Продажи на Авито: советы по реализации товарас

07 декабря 2021, 10:34Статьи

Сегодня платформа Авито считается одним из популярных ресурсов для продажи. Пользователи регулярно публикуют предложения. За последние два года количество предложений выросло в сотни раз. Из-за большого потока создается конкуренция среди реализаторов. Поэтому не у всех получается продать с первого раза. Чтобы потенциальные покупатели обратились именно к вам, важно заработать хороший рейтинг и отзывы. Ускорить процесс повышения рейтинга продавца возможно с помощью сторонних ресурсов. Так например, на этом сайте – https://smmlaba.com/otzyv/avito/ – можно заказывать отзывы о вас на Авито, которые точно повысят шансы на реализацию продукта.

Эффективные способы продажи через платформу

Авито ― это популярная платформа для продажи любых товаров и услуг. Если научиться правильно размещать объявления, можно увеличить число потенциальных покупателей. Для быстрой реализации необходимо:

  • Публиковать объявления в нужное время. Сезонные товары лучше размещать под конкретную дату.

  • Указывать местоположение. Повысить охват можно с помощью локации. Можно выбирать крупные города и населенные пункты, которые находятся поблизости. Это касается тех продавцов, которые живут в маленьких городах.

  • Устанавливать стоимость с небольшой накруткой. Многие покупатели стараются найти продукт подешевле. Каждый любит получать скидки или сезонные акции. Процент скидки лучше сразу закладывать в первоначальную стоимость.

  • Уделять внимание покупателям. Каждый покупатель любит свою персону. Поэтому в процессе общения стоит узнать имя собеседника. Интересоваться потребностями клиента, желать хорошего дня, а после получения товара спрашивать, что понравилось, а что нет.

Правильное общение с клиентом ― залог долгосрочного сотрудничества.

Тонкости в подаче объявления

Перед публикацией стоит проверить детали объявления. Фотографии должны быть хорошего качества. На заднем фоне отсутствуют лишние детали. Покупатель в первую очередь оценивает товар визуально. Заголовок стоит писать кратко. С первых слов клиент должен заинтересоваться продуктом.

В описании лучше указывать не просто факты о товаре, а скрытый подтекст к побуждению покупки. Почему покупателю стоит обратить внимание конкретно на этот продукт.

Платные ресурсы дают возможность продвигать публикацию вверх списка. Вкладывать в рекламу стоит на постоянной основе. Это повышает шансы на благоприятную реализацию продукции.

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