События Крыма: Статьи Психосоматика болезней горла Болезни горла далеко не всегда имеют чисто соматические причины. Многие даже не догадываются о том, что здесь замешана психосоматика: человек испытывает какие-то затруднения, у него сложности в общении и прочее. И, таким образом, он словно настраивает себя на болезнь, а ведь дело вовсе не в физическом состоянии. Основа психосоматики – это именно психологические затруднения, которые накладывают отпечаток на самочувствие. Поскольку горло – это часть тела, отвечающее за эмоции, то здесь, как правило, и скапливается весь негатив. Достаточно одного примера: при волнении и стрессе человеку становится больно глотать.



Изучает психосоматику горла Луиза Хей – это известный психолог, она уверяет: часто перед выступлениями у многих людей начинается кашель или вовсе пропадает голос. Это связано с тем, что он, вероятнее всего, боится находиться на виду, стесняется, зажимается. А все это находит свое отражение в соматике: першение, простуда, онемение (как правило, временное). То есть проблема гораздо глубже, а кашли и болезненные ощущения – это следствие, но никак не причина.

В каких случаях имеет место психосоматическое заболевание горла

К ним относятся:





желание привлечь внимание близких. Человек одинок в семье, а урвать долю заботы можно лишь будучи больным;





сдерживаемый гнев. Высказаться прямо по каким-то причинам нельзя, поэтому приходится молчать. А злоба разъедает, в результате чего начинает болеть горло: как символ безмолвного крика;





кризис в работе или творчестве;





сложности с выражением собственных мыслей;





подавление своих желаний (в том числе и творческих). Или отсутствие самовыражения, когда человек занимается не своим делом;





противоречия и непонимание. Обычно при таком раскладе больные жалуются не только на красное горло или болевые спазмы при глотании, но и на заболевания щитовидной железы;





невысказанность обид и претензий. Тут даже может наблюдаться полная потеря голоса. Это результат подавления своих эмоций, когда человек как бы показательно замолкает, потому что его никто не хочет слышать.





Именно поэтому так важно принимать самого себя, со всеми достоинствами и недостатками. Любые внутренние страхи и психологически блоки приводят к ухудшению самочувствия. Более того, человек даже может болеть на регулярной основе и даже не подозревать, что всему виной его психологическое состояние. В каком-то смысле слова это заболевания на нервной почве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

