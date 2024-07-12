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Расклад Таро на будущую любовь

12 июля 2024, 17:45Статьи

Карты Таро – это отличная возможность узнать свое будущее, в том числе и когда речь идет о любовном интересе. Некоторые люди гадают на уже имеющиеся отношения: есть ли чувства, не изменяет ли возлюбленный, есть ли перспективы брака и прочее. У Таро нет в этом плане никаких ограничений: можно даже погадать на суженого, с которым девушка еще даже не познакомилась. Карты расскажут о характере будущего возлюбленного, о его отношении и мировоззрении.



Главное, что следует помнить, когда планируется расклад на будущую любовь – это правильный настрой.


Основные правила гадания:



  • приобрести новую колоду. Недопустимо гадать на картах, которые ранее кому-то принадлежали. В данном случае речь не идет о потомственных магах, которым, как правило, все магические атрибуты передаются по наследству. Для обычного человека, не обладающего сверхспособностями, требуется энергетически чистая колода. Так он быстрее настроится, а сами карты будут давать только правдивые ответы;


  • выбрать способ толкования. Это уже сложнее, потому что у каждого мастера свои особенности работы. Например, одни читают Таро буквально, а другие предпочитают импровизировать, прочитывая карты между строк. То же самое касается и позиций: начинающим тарологам лучше работать только с прямыми. Перевернутые Таро толкуются сложно и есть большой риск прочесть их неверно;


  • никому не давать прикасаться к своим картам. Доступ к ним может иметь только владелец;


  • раскладывать строго справа налево, а сами Таро необходимо держать вверх рубашкой.



Самое популярное гадание на Таро по данной тематике – это новый возлюбленный. Он рекомендуется тем людям, которые в данный момент одиноки или же планируют разорвать имеющиеся отношения. Вытягиваются 6 карт:



  • прогноз встречи. Состоится ли она в ближайшее время и каким образом все будет происходить;


  • знак Зодиака будущего возлюбленного. Здесь, кстати, могут быть нюансы: нужно ориентироваться на выпавшую карту с точки зрения природной стихии (земля, вода, воздух и огонь). Точно узнать знак невозможно, но какую-то подсказку Таро, безусловно, дадут;


  • совместимость в любви с новым знакомым. Будет ли гадающий счастлив или же карты предсказывают токсичные отношения;


  • длительность любовных отношений. Опять-таки Таро не указывают точных сроков, но гадающий, как правило, сам все понимает;


  • духовная близость будущих партнеров;


  • есть ли у них будущее в виде счастливого брака.



Таким образом, карты Таро являются отличным помощником для людей, ищущих новую любовь.

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