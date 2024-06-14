Расширение возможностей: на "Верум Агро" появился раздел запасных частей для сельхозтехники

Развитие отечественного АПК напрямую зависит от доступности и ассортимента сельскохозяйственной техники. Но долгое время российские фермеры испытывали сложности с поиском и покупкой запасных частей сельскохозяйственной техники. Ситуацию призван изменить новый маркетплейс "Верум Агро", который уже получил высокий спрос среди аграриев.

На старте проекта основной акцент был сделан на реализации сельхозтехники, в том числе в лизинг. Но теперь платформа пополнилась не менее востребованным направлением – запчастями для ремонта и обслуживания машин. Грамотная организация процесса позволила создать удобный сервис как для поставщиков, так и для покупателей данной продукции.

Удобство использования для поставщиков запчастей

Разработчики "Верум Агро" тщательно проанализировали потребности будущих пользователей сервиса. В результате были реализованы функции, значительно упрощающие работу продавцов:

массовая загрузка объявлений в личном кабинете экономит время на внесение данных по каждой позиции;

оптимизированная форма предлагает минимальный набор обязательных полей для заполнения;

возможность оперативного редактирования уже опубликованных объявлений;

выход на широкую целевую аудиторию благодаря растущей популярности самого маркетплейса.

Также поставщики запчастей могут рассчитывать на помощь в освоении ресурса и маркетинговую поддержку со стороны разработчика платформы.

Удобства для покупателей

Не остались без внимания и потребности покупателей сельхозтехники и запасных частей. Пользователи "Верум Агро" получили следующие возможности:

подача одной заявки на широкий ассортимент запчастей и выбор из нескольких поступивших предложений;

запрос по фото или описанию без знания точного номенклатурного наименования детали;

перспектива покупки запчастей в кредит на маркетплейсе (функция в разработке).

Благодаря комплексному подходу платформа заметно упрощает процесс поиска и приобретения необходимых товаров для аграриев, а поставщикам обеспечивает выход на новые рынки сбыта.

Новый маркетплейс – выгодная площадка для всех участников

Учитывая растущий спрос на услуги "Верум Агро" и уже зарегистрировавшихся поставщиков, среди которых есть и производители запчастей, можно ожидать стремительного роста ассортимента запасных частей на платформе. Это, безусловно, откроет новые возможности для аграрного бизнеса и позволит снизить затраты на содержание техники.

Объединив все преимущества – удобный функционал, широкие перспективы развития и уже сформированную базу клиентов – маркетплейс "Верум Агро" может стать одной из ведущих отраслевых площадок. А значит, мы наблюдаем только начало позитивных изменений на рынке сельхозтехники и запчастей в России.