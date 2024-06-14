Расширение возможностей: на "Верум Агро" появился раздел запасных частей для сельхозтехники

Развитие отечественного АПК напрямую зависит от доступности и ассортимента сельскохозяйственной техники. Но долгое время российские фермеры испытывали сложности с поиском и покупкой запасных частей сельскохозяйственной техники. Ситуацию призван изменить новый маркетплейс "Верум Агро", который уже получил высокий спрос среди аграриев.
На старте проекта основной акцент был сделан на реализации сельхозтехники, в том числе в лизинг. Но теперь платформа пополнилась не менее востребованным направлением – запчастями для ремонта и обслуживания машин. Грамотная организация процесса позволила создать удобный сервис как для поставщиков, так и для покупателей данной продукции.
Удобство использования для поставщиков запчастей
Разработчики "Верум Агро" тщательно проанализировали потребности будущих пользователей сервиса. В результате были реализованы функции, значительно упрощающие работу продавцов:
- массовая загрузка объявлений в личном кабинете экономит время на внесение данных по каждой позиции;
- оптимизированная форма предлагает минимальный набор обязательных полей для заполнения;
- возможность оперативного редактирования уже опубликованных объявлений;
- выход на широкую целевую аудиторию благодаря растущей популярности самого маркетплейса.
Также поставщики запчастей могут рассчитывать на помощь в освоении ресурса и маркетинговую поддержку со стороны разработчика платформы.
Удобства для покупателей
Не остались без внимания и потребности покупателей сельхозтехники и запасных частей. Пользователи "Верум Агро" получили следующие возможности:
- подача одной заявки на широкий ассортимент запчастей и выбор из нескольких поступивших предложений;
- запрос по фото или описанию без знания точного номенклатурного наименования детали;
- перспектива покупки запчастей в кредит на маркетплейсе (функция в разработке).
Благодаря комплексному подходу платформа заметно упрощает процесс поиска и приобретения необходимых товаров для аграриев, а поставщикам обеспечивает выход на новые рынки сбыта.
Новый маркетплейс – выгодная площадка для всех участников
Учитывая растущий спрос на услуги "Верум Агро" и уже зарегистрировавшихся поставщиков, среди которых есть и производители запчастей, можно ожидать стремительного роста ассортимента запасных частей на платформе. Это, безусловно, откроет новые возможности для аграрного бизнеса и позволит снизить затраты на содержание техники.
Объединив все преимущества – удобный функционал, широкие перспективы развития и уже сформированную базу клиентов – маркетплейс "Верум Агро" может стать одной из ведущих отраслевых площадок. А значит, мы наблюдаем только начало позитивных изменений на рынке сельхозтехники и запчастей в России.