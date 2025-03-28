Ретиналамин: свойства, показания и эффективность

Ретиналамин https://polza.ru/product/retinalamin/ – это офтальмологический препарат, применяемый для лечения различных заболеваний глаз. Он оказывает восстанавливающее и защитное действие на сетчатку, улучшает метаболизм клеток и помогает при дегенеративных изменениях зрительного аппарата.

Что такое Ретиналамин?

Препарат относится к группе тканевых биорегуляторов. Его активное вещество – полипептиды животного происхождения, выделенные из сетчатки глаз крупного рогатого скота. Они оказывают нейропротекторное действие, активизируют клеточный обмен и защищают глазные структуры от повреждений.

Основные показания к применению

Ретиналамин назначается при следующих заболеваниях:

✔ Глаукома – улучшает кровоснабжение зрительного нерва и снижает риск его повреждения.

✔ Диабетическая ретинопатия – помогает при сосудистых изменениях сетчатки, снижает риск потери зрения.

✔ Возрастная макулодистрофия – поддерживает клетки сетчатки при возрастных изменениях.

✔ Травмы глаза – ускоряет восстановление после механических повреждений.

✔ Поражения сетчатки и зрительного нерва – способствует регенерации и улучшает проводимость нервных импульсов.

Принцип действия

Ретиналамин:

🔹 Стимулирует обменные процессы в клетках сетчатки.

🔹 Улучшает микроциркуляцию и питание тканей.

🔹 Снижает воспалительные процессы.

🔹 Повышает устойчивость глаза к гипоксии.

Форма выпуска и способ применения

Препарат выпускается в форме лиофилизата (порошка) для приготовления раствора, который вводится внутримышечно или парабульбарно (в область глаза). Курс лечения обычно составляет 5–10 дней, дозировка подбирается врачом индивидуально.

Преимущества Ретиналамина

✔ Натуральное происхождение активных компонентов.

✔ Комплексное действие: улучшает метаболизм, защищает от гипоксии и укрепляет сосуды.

✔ Подходит для лечения хронических и возрастных заболеваний глаз.

✔ Минимальный риск побочных эффектов при правильном применении.

Противопоказания и побочные эффекты

Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости. Возможны местные аллергические реакции, но они встречаются крайне редко.

Вывод

Ретиналамин – это эффективное средство для лечения заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Он помогает сохранить зрение, защищает глаза от дегенеративных изменений и улучшает их функциональное состояние. Однако применять препарат следует только по назначению врача