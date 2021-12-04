Рейтинг брокеров

Чтобы заниматься торговлей валютными парами на международном фондовом рынке Форекс, необходимо сначала подобрать брокерскую компанию. Они выполняют посредническую роль между Форексом и трейдером, предоставляя последним все необходимые торговые инструменты для будущих сделок. Следовательно, к выбору такой платформы необходимо относиться с максимальной ответственностью и вниманием. Если вам попадется мошеннический ресурс, прибыли от торговли валютами вам не видеть. Более того, вы потеряете все деньги, которые внесете на свой торговый депозит.

Представлены лучшие брокеры в рейтинговом списке веб-сайта Best Russian Brokers. Составлен данный список опытными экспертами, которые учли множество факторов для оценки каждой компании. Прежде всего при такой оценке проверяется время существования брокера. От этого зависит, насколько авторитетной и надежной является компания, предлагающая посреднические услуги. Также у брокера должна быть лицензия и регистрационная документация. Обязательно и наличие авторитетного регулятора. Если всего этого у компании нет, доверять ей собственные сбережения не стоит.

Важным критерием оценки деятельности той или иной посреднической компании является разнообразие торговых инструментов. У трейдера должен быть выбор, чтобы он мог зарабатывать на сделках максимально, без потери денег. Не менее важен уровень спреда, который брокер предлагает пользовательской аудитории. Это комиссия, которая взимается с трейдеров за каждый открытый ордер. Следовательно, если она высокая, прибыль последних будет низкой. Поэтому лидирующие позиции в рейтинговом списке занимают платформы, предлагающие трейдерам наиболее низкие спреды.

Отзывы об Экзанте могут рассказать заинтересованному человеку об этой компании больше, чем любой рейтинг. Поэтому очень важно при выборе брокера ознакомиться с мнениями других трейдеров и учесть их опыт. В отзывах реальных пользователей дается честная информация о надежности или мошенничестве подобных ресурсов. Каждый старается рассказать о своем опыте и помогает другим разобраться в ситуации. Если трейдер подберет брокера правильно, он может рассчитывать на успешность открытых сделок и получение хорошей прибыли. Ответственная компания всегда обеспечивает безопасность таких сделок и не задерживает выплаты средств.