События Крыма: Статьи

Рейтинговый список капперов

Рейтинговый список капперов

18 июня 2020, 21:53Статьи

Сегодня успешность онлайн-ставок во многом зависит от аналитики и прогнозов, которые предоставляют профессиональные капперы. Такие прогнозы помогают бетторам правильно определить фаворитов и получить желаемый результат. Поэтому любой авторитетный эксперт обязан открыто разместить информацию, касательно проходимости сделанных им ставок. Будет идеально, если такая статистика будет верифицирована на сторонних веб-ресурсах. Это означает честность каппера в своих прогнозах. Есть много мошенников, которые используют разные методы обмана бетторов. Поэтому находятся они на низших позициях рейтингов. А занимаются такие прогнозисты скрытием реальной статистики, размещая ничем не подтвержденные суждения.

Создается рейтинг капперов очень осторожно, с учетом различных параметрв. Поэтому если верификация проходимости собственных прогнозов у каппера отсутствует о лидирующих позициях в таком рейтинговом списке он может забыть. Также почти половина выигрышного прогноза зависит от грамотного анализа предстоящего матча. Поэтому лучшие капперы сначала тщательно анализируют состязание, тратя на это часы, а затем уже размещают прогноз. А вот недобросовестные прогнозисты предпочитают не ломать голову над баскетбольными или же футбольными состязаниями. Часто они даже не разбираются в составах играющих команд. Поэтому их предположения – поверхностные и не основаны на конкретных фактах. Воспользовавшись прогнозами таких мошенников, вы наверняка потеряете свои сбережения.

Особенно сомнительно, если вы читаете прогнозы лайв-ставок. Это говорит о недостаточном опыте каппера. Режим "онлайн" не позволяет адекватно воспринимать события, разворачивающиеся на поле. Отличаются такие ставки и моментальным изменением котировок, которые просто невозможно предугадать. В лайв-ставках исход зависит от каждой мелочи. Следовательно, вы не найдете авторитетного каппера, который предлагал бы прогнозы на лайв-ставки. Хотя именно данный вид ставок пользуется среди бетторов наибольшей популярностью. В беттинге нельзя спешить. Если вы любите "полайвить" на бадминтоне или же настольном теннисе, непременно лишитесь поставленных средств.

Особое внимание бетторы должны уделять авторитету и профессионализму капперов, чьими прогнозами они собираются воспользоваться. Следует учесть, что многие мошенники участвуют в договорных матчей, целенаправленно вводя бетторов в заблуждение. Таких прогнозистов вы не найдете в официальном рейтинге. Они попадают в черные списки капперов. Нельзя становится жертвой спекулянтов, которые ищут неопытных пользователей, рассчитывающих заработать всего на одной онлайн-ставке. Они ошибочно полагают, что такое возможно без лишних усилий.

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