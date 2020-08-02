Ритуальная служба в Беларуси продемонстрировала новые стандарты!

Сегодня многие сферы получили новые стандарты работы. И ритуальная сфера услуг тому не исключение. Однако, сожалению, далеко не все действующие похоронные бюро и ритуальные агентства готовы переходить на работу в условиях новых стандартов. Некоторые из них предпочитают придерживаться старых норм и порядков, и в результате они неизбежно теряют клиентов. Последние – как известно, всегда ищут высокий сервис и доступные цены.







Однако, ООО "Городская Ритуальная Служба" в Беларуси сумела продемонстрировать, что работает по новым стандартам, и в своей работе придерживается прогрессивных принципов. Она предоставляет организацию достойных похорон по честной цене, воспользоваться услугами новой ритуальной службы могут как жители Минска, так и жители Минской области.







Об особенностях работы ритуальной службы







ООО "Городская Ритуальная Служба" предлагает клиентам возможность комплексного подхода к решению поставленных задач, связанных с организацией похорон. Заказчики самостоятельно могут решить, какой из предложенных похоронных планов службы их устраивает (исходя из финансовых возможностей, традиций и культурных требований), и поручить организацию церемонии по этому плану похоронным агентам службы.







Параллельно специалисты консультируют клиентов относительно их прав. И в случае, если те попадают под льготные категории населения, имеют право на выплату пособия на погребения, они готовы рассказать, какие документы нужно собрать, в какой срок и куда их подать.







Наиболее востребованные услуги







Компания не занимается рекламой своих услуг, она просто качественно выполняет свою работу, ответственно подходит к решению поставленных перед ней задач. Клиенты могут заказать:

организацию траурной церемонии,

помощь в оформлении документов и решении бюрократических вопросов,

транспортировку тела покойного,

помощь в поиске участка под захоронение на кладбище города или области,

проведение ритуальной церемонии.





Подробнее узнать о том, что входит в пакет услуг, можно узнать непосредственно на сайте ООО "Городская Ритуальная Служба", который находится по следующему электронному адресу – https://ritual.by/. На сайте можно получить консультацию, узнать контакты для связи с менеджером и похоронным агентом службы.







Если избежать встречи со смертью не удалось, то доверять организацию прощальной церемонии с усопшим стоит только профессионалам, которые гарантируют высокий сервис за честную цену.





