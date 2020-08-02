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Ритуальная служба в Беларуси продемонстрировала новые стандарты!

Сегодня, 10:59Статьи

Сегодня многие сферы получили новые стандарты работы. И ритуальная сфера услуг тому не исключение. Однако, сожалению, далеко не все действующие похоронные бюро и ритуальные агентства готовы переходить на работу в условиях новых стандартов. Некоторые из них предпочитают придерживаться старых норм и порядков, и в результате они неизбежно теряют клиентов. Последние – как известно, всегда ищут высокий сервис и доступные цены.


Однако, ООО "Городская Ритуальная Служба" в Беларуси сумела продемонстрировать, что работает по новым стандартам, и в своей работе придерживается прогрессивных принципов. Она предоставляет организацию достойных похорон по честной цене, воспользоваться услугами новой ритуальной службы могут как жители Минска, так и жители Минской области.


Об особенностях работы ритуальной службы


ООО "Городская Ритуальная Служба" предлагает клиентам возможность комплексного подхода к решению поставленных задач, связанных с организацией похорон. Заказчики самостоятельно могут решить, какой из предложенных похоронных планов службы их устраивает (исходя из финансовых возможностей, традиций и культурных требований), и поручить организацию церемонии по этому плану похоронным агентам службы.


Параллельно специалисты консультируют клиентов относительно их прав. И в случае, если те попадают под льготные категории населения, имеют право на выплату пособия на погребения, они готовы рассказать, какие документы нужно собрать, в какой срок и куда их подать.


Наиболее востребованные услуги


Компания не занимается рекламой своих услуг, она просто качественно выполняет свою работу, ответственно подходит к решению поставленных перед ней задач. Клиенты могут заказать:

  • организацию траурной церемонии,

  • помощь в оформлении документов и решении бюрократических вопросов,

  • транспортировку тела покойного,

  • помощь в поиске участка под захоронение на кладбище города или области,

  • проведение ритуальной церемонии.


Подробнее узнать о том, что входит в пакет услуг, можно узнать непосредственно на сайте ООО "Городская Ритуальная Служба", который находится по следующему электронному адресу – https://ritual.by/. На сайте можно получить консультацию, узнать контакты для связи с менеджером и похоронным агентом службы.


Если избежать встречи со смертью не удалось, то доверять организацию прощальной церемонии с усопшим стоит только профессионалам, которые гарантируют высокий сервис за честную цену.

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