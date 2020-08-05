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Ритуальная служба в Нижнем Новгороде представила клиентам новый уровень услуг!

05 августа 2020, 16:40Статьи

Многие люди со средним достатком и ниже ошибочно думают, что они не смогут позволить себе воспользоваться услугами ритуальной службы или похоронного бюро в случае необходимости, когда умрет кто-то из их родственников или знакомых. Однако, есть в Нижнем Новгороде ритуальная служба, которая обслуживает все социальные категории населения, в том числе и льготные.


Профессионально занимаясь организацией похорон, она ответственно подходит к выполнению поставленных перед ней задач. Благодаря опыту работы в этой сфере, знанию, как правильно организовать траурную церемонию, отлаженному взаимодействию с такими структурами, как больницы, морги, кладбища, специалисты службы выполняют свою работу на высоком уровне. При этом всех их отличает чуткость и честность, они не стараются нажиться на горе тех, кто к ним обратился, но в это нелегкое время для людей они стараются поддержать их.


О ценовой политике


Компания предлагает своим клиентам на выбор несколько вариантов похоронных планов. В каждый из них входит набор услуг и ритуальных товаров. В зависимости от своих финансовых возможностей, религиозных убеждений, культурных ценностей и традиций, каждый обратившийся может подобрать для себя подходящий вариант похоронного плана.


Что же касается льготных категорий населения, то для них действуют специальные программы. И в случае необходимости специалисты могут помочь собрать документы для оформления пособия на погребение, которое полагается льготным категориям населения.


Если же рассматривать цены на услуги службы и сравнить их с ценами конкурирующих похоронных бюро, то здесь вы не переплачиваете. Однако при этом вы можете рассчитывать на высокий сервис и профессиональное обслуживание.


Какие услуги можно заказать


Если у вас возникла необходимость в ритуальных услугах, подробнее о том, какой сервис предлагается клиентам, вы можете прочитать на сайте nn.ritual.ru – сотрудники службы помогут подобрать необходимый пакет похорон, ознакомят с услугами, помогут с организацией процесса погребения. Здесь вы узнаете, что служба оказывает такие услуги, как:

  • организация похорон,

  • транспортное сопровождение церемонии,

  • доставка груза 200,

  • организация поминального обеда.


Нельзя вернуть к жизни умерших, однако можето поддержать близких и сделать всё, чтобы похороны и церемония прощания с телом умершего были достойными.

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