Ритуальные товары: что понадобится на похороны и где покупать?

Как правило, молодые люди совершенно не задумываются о том, что когда-то, а может даже завтра, придется расставаться с этим миром. Каждому хочется пожить подольше. Но все же гостья с косой может заглянуть в любой момент, и тогда семья должна готовиться к похоронам. Вот только надо выбирать между погребением и кремацией.







Что понадобится на погребение?







Кроме решения организационных вопросов на похороны понадобится покупать разные ритуальные принадлежности. Их не слишком много, но без некоторых из них даже запрещено совершать погребение. Обязательно надо покупать следующее:

- деревянный гроб;

- крест на могилу;

- венки или корзины с цветами;

- траурные ленточки.





Нельзя забывать и о том, что для гроба понадобится постель. По крайней мере тело, которое там находится, должно выглядеть спящим.







Могут отличаться не только гробы, и это касается как размеров, так и формы. Обязательно надо обращать внимание на выбор венков. Если используются живые цветы, это красиво и благородно. Тогда эта ритуальная принадлежность, покупаемая в знак уважения к умершему, обойдется дорого. Не все могут на это согласиться. В этом случае предлагаются венки из искусственных цветов. Теперь производители научились делать их визуально похожими на живые. Зато они прослужат значительно дольше. Это особенно важно для тех родственников умершего, которые потом приходят на могилу в 9-й или 40-й день.







Покупка ритуальных атрибутов







Если семья уже определилась с тем, что необходимо приобретать на похороны, надо обязательно решить и вопрос, где это лучше всего делать. Ритуальных агентств в городе, предлагающих подобный товар, может оказаться много. Но, во-первых, надо определиться с выгодной ценой, потому что никто ведь не захочет переплачивать. А во-вторых, не всегда все необходимое получится приобрести в одном месте. Вот и приходится потом ездить по городу с одного района в другой, теряя драгоценное время.







Казалось бы, это серьезная проблема, которую сложно решить даже в таком большом городе как Москва. Но на самом деле имеется один вариант, предлагаемый компанией Ритуал.РУ. Речь идет про интернет-магазин ритуальных товаров. Для этого необходимо зайти на сайт shop.ritual.ru и посмотреть, какие условия сотрудничества там предлагаются. Там предлагаются самые разные атрибуты для такого мероприятия, и притом по минимальной стоимости. Все в одном месте, недорого и притом с доставкой – об этом раньше многие только мечтали. А теперь это стало реальностью.





