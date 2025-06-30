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С чего начинать учить английский – пошаговая инструкция

30 июня 2025, 11:56Статьи

Изучение английского может быть не только полезным, но и увлекательным, если знать, с чего начать. Новички часто теряются, откладывают на потом или бросают обучение. Чтобы избежать этого, вот чёткий и понятный план.

Видео+АудиоКурс Разговорного Английского для Начинающих: https://www.bistroenglish.com/course/

1. Почему важно начинать прямо сейчас?

  • Карьера: Владение английским открывает новые вакансии и может увеличить доход на 20–30% (по данным hh.ru).

  • Путешествия: Уверенность при бронировании, в аэропорту или в кафе – бесценна.

  • Образование: Открываются курсы топовых университетов мира – Гарвард, Оксфорд и другие.

  • Культура: Просмотр фильмов, чтение книг и прослушивание песен в оригинале – это другой уровень восприятия.

2. С чего начать – пошаговая инструкция

Шаг 1. Сформулируйте цель

Чёткая цель помогает удерживать мотивацию. Например:

– "Хочу понимать базовый разговор в поездке через 3 месяца"

– "Научиться понимать 80% подкаста без перевода"

– "Пройти базовое собеседование на английском"

Шаг 2. Учите фразы, а не отдельные слова

Запоминание слов бессмысленно без контекста.

Не просто apple – яблоко, а This is an apple. I like apples.

Учите конструкции: I want to…, Can I…?, Where is…?

Шаг 3. Слушайте каждый день

Даже 10 минут в день влияют на результат.

Новичкам подойдут:

– Детские мультфильмы (Peppa Pig)

– Замедленные подкасты (slow English)

– Короткие видеоуроки с субтитрами (например, на BistroEnglish)

Шаг 4. Начинайте говорить с первого дня

Не ждите, когда "дорастёте" до разговорного уровня.

– Повторяйте фразы вслух

– Записывайте себя и сравнивайте с оригиналом

– Используйте приложения вроде Tandem или HelloTalk

Шаг 5. Включите язык в повседневность

– Учите 5–10 новых слов в день с помощью Quizlet или Anki

– Освойте базовую грамматику: сначала Present Simple

– Переведите интерфейс телефона на английский

– Смотрите обучающие ролики на YouTube

3. Как ускорить прогресс?

Чтобы не тратить время на поиски материалов и составление программы, начните с готового курса.

"Английский за 4 недели 2 в 1" – это:

✔ Аудио и видео – учитесь в любом месте и в любое время

✔ Реальные диалоги – только полезные фразы

✔ Готовая структура – просто следуйте по шагам

✔ Поддержка – ответы на вопросы и дополнительные материалы

Примеры уроков:

– День 1: Приветствие и знакомство

– Неделя 2: Как заказать еду или купить билет

– Неделя 4: Разговоры в поездке и по работе

4. Ошибки, которых стоит избегать

– Изучение только теории без практики

– Страх говорить с ошибками

– Редкие, но долгие занятия – лучше каждый день понемногу

Вывод

Изучение английского возможно с нуля и без стресса, если выстроить чёткую систему. Начните с одного шага уже сегодня – включите короткое видео, выучите пару фраз или попробуйте сказать что-то вслух. Маленькие действия приводят к большим результатам.

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