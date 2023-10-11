Самая эффективная отрава для крыс ТОП 4 средства

Крысы самые распространенные вредителей, которые могут причинить значительный ущерб как в доме, так и на предприятии. Они портят продукты, повреждают здания, а также переносят инфекции. В борьбе с этими грызунами часто используют отраву. Есть много видов отрав, но некоторые из них более эффективные. Расскажем вам о лучших препаратах, а также предоставим рекомендации по выбору средства для вашей конкретной ситуации. Если вы столкнулись, с нежеланными гостями у себя дома и не хотите уничтожать грызунов самостоятельно обратитесь в службу дератизации – https://cleacom.ru/deratizaciya/unichtozhenie-krys/.

ТОП-4 самых эффективных химиката

Первое средство в нашем списке – антикоагулянты. Это химические соединения, которые оказывают токсическое воздействие на организм вредителя, вызывая нарушение свертываемости крови, приводя к внутреннему кровотечению. Преимущество средства – даже небольшая доза антикоагулянта уничтожает несколько особей. Однако, помните, результат может быть достигнут не сразу – процесс умирания может затягиваться на несколько дней.

Второе средство – яды на основе бромадиалона или бромадиолона. Они также относятся к классу антикоагулянтов, но имеют более выраженный эффект, быстрее действуют на организм грызунов. Бромадиалон и бромадиолон доступны в виде гранул, блоков или приманок, используются как внутри помещений, так и на открытой местности. При этом соблюдайте осторожность при работе с ядами – они несут опасность для детей и домашних животных.

Третье средство – фосфид алюминия. Это химическое соединение, которое вступает в реакцию с кислородом в желудке зверька, высвобождая фосфин (газообразное вещество)

Четвертое средство – родентицид. Это препарат в виде пасты или порошка разработан для уничтожения грызунов. Содержат ядовитые вещества, вызывающие гибель крыс. Однако при использовании родентицидов необходимо соблюдать осторожность, так как они опасными для людей и домашних животных.

Лучшие бытовые средства от крыс

Появилось много новых средств для борьбы с крысами. В этом подразделе мы рассмотрим лучшие бытовые отравы для самостоятельной травли.

Раттлер

Это очень токсично, быстро действует на нервную систему крыс. Одним применением этой отравы можно полностью устранить всю популяцию в помещении.

Крысобор

Ее основной активный компонент – бромадиалон, который действует даже при низких концентрациях. Кристаллическая форма отравы делает ее легко употребляемой, а специальная добавка привлекает своеобразным запахом, что повышает вероятность успешного применения.

Рат-Стоп

Это гранулы, которые содержат смертельно опасное вещество – бромадиалон. Гранулы легко распределяются по помещению и становятся едой для грызунов. После употребления, крысы быстро погибают от остановки сердца.

Электронные ловушки и отпугиватели

Электронные ловушки – это новая технология в борьбе с крысами. Они работают на основе электрического заряда, быстро и безопасно уничтожают грызунов. Ловушки бывают различных типов – от простых электрических капканов до более сложных устройств с датчиками движения. Эта методика не требует использования ядовитых веществ, что делает ее безопасной для людей и животных.

Ультразвуковые отпугиватели – это устройства, которые издают звуковые волны частоты выше предела слышимости человека.

При использовании любых отрав для крыс необходимо соблюдать меры безопасности. Это включает в себя правильное хранение и нанесение отравы, а также предотвращение доступа к ней детей и животных.