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Секс-товары для мужчин: лучшие игрушки интимного назначения

16 июня 2021, 12:19Статьи

Секс-товары для мужчин: лучшие игрушки интимного назначения

Современным мужчинам очень повезло, ведь их интимная жизнь может быть по-настоящему разнообразной: ассортимент магазинов с товарами очень личного назначения действительно впечатляет. Какие из них могут доставить наибольшее удовольствие? Выбор действительно сложный!

Известные, популярные и невероятно интимные: лучшие секс-игрушки

Если собрать топ покупок, которые мужчины делают в секс-шопе для себя любимых, то перечень получится действительно интересным. Так, в него обязательно войдут насадки на пенис, которые позволяют доставить партнерше массу приятных ощущений. Они предназначены для увеличения пениса как в длину, так и в ширину, а иногда их дополняют пупырышками или усиками, что возносит женщину на вершину блаженства.

Когда мужчина хочет продлить удовольствие от полового акта с партнершей или при самоудовлетворении, он приобретает эрекционное кольцо https://intimshop.by/catalog/erektsionnye-koltsa в интернет-магазине. Эта игрушка позволяет ему почувствовать все приятные моменты полового акта, помогая продержаться максимально долго. Надевается такой девайс в момент, когда мужчина уже готов финишировать, и закрепляется на основании пениса. Некоторые эрекционные кольца имеют функцию вибрации, что доставляет женщине дополнительное удовольствие, стимулируя те зоны, которые обычно остаются без внимания.

Секс-игрушки на все случаи жизни

Многие мужчины комплексуют по поводу размеров своего полового органа, поэтому они стремятся его увеличить, используя для этого самые разные инструменты, в частности вакуумные помпы. Этот товар в секс-шопе пользуется большой популярностью. Регулярное применение такой игрушки не только быстро приводит половой орган в боевую готовность, но и увеличивает член на несколько сантиметров. Часто в качестве дополнения к этой игрушке приобретается лассо на пенис – это очень удобная разновидность эрекционного кольца, которая позволяет продержаться до тех пор, пока партнерша не будет полностью вымотана.

Иногда мужчина хочет побыть эгоистом в постели и доставлять удовольствие только себе, чтобы не обижать партнершу, он может использовать секс-куклу. Многие из них настолько реалистичны, что позволяют удовлетворить самые смелые желания, тем более что у них обычно три рабочих отверстия для мужчин с разными предпочтениями.

Все эти интимные игрушки позволяют разнообразить сексуальную жизнь и ни в чем себе не отказывать.

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