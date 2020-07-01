События Крыма: Статьи

Сепараторы для предварительной очистки зерна: критерии выбора

01 июля 2020, 10:56Статьи

Во время уборки зернового урожая и подготовки его к хранению важно следовать технологии и соблюдать все стадии послеуборочного процесса. Одной из самых значимых из них считается предварительная очистка зерна.


Установка СПО-сепаратор предварительной очистки pre-separator позволяет очистить продукцию от крупных примесей, которые сопоставимы или больше самого зерна (стеблевых, колосовых, соломистых, минеральных), и подготовить урожай к дальнейшей переработке либо хранению. Данный сепаратор устанавливается в приемниках элеваторов, подготовительных секциях зернохранилищ, на предприятиях переработки зерна АПК.


Конструкция сепаратора СПО


Сварной корпус из стали представляет собой закрытую камеру, в которой размещено сито, выполняющее разнонаправленное возвратно-поступательное движение, увеличивая тем самым эффективность прохода зерновых масс. Для более стабильного прохождения, над поверхностью сита двигаются специальные скребки, распределяющие зерно равномерно по ситу и не позволяющие ему попасть в отход. Сразу за скребком перемещается щетка, сметающая грубые примеси, не проходящие сквозь сито.


СПО состоит из:


  • загрузочного бункера;

  • подставки;

  • циклона на раме;

  • зонта;

  • воздуховода;

  • решетного корпуса;

  • схода сепарируемого материала;

  • схода крупных примесей.

Технологический процесс работы СПО


Зерновой ворох, подлежащий очистке, посредством зерноводов попадает в загрузочный бункер, равномерно распределяющий массу и подающий ее на решетный транспортер по скатному вибротоку. Зерно, а также мелкие и легкие примеси проходят сквозь него, а грубые выводятся щеткой из транспортера. Для интенсивного просеивания фракции ведомая ветка сепаратора постоянно встряхивается.


В камере сепарации имеется скальператор грубой очистки, предварительно очищающий ворох и выводящий отход в первую фракцию. Режим скальперации позволяет извлекать из сыпучего материала крупные растительные примеси: фрагменты колосьев, корней, соломы, листьев, стеблей, частицы шляпок подсолнечника и др. Он может применяться вместе с предварительной и первичной очисткой, а также самостоятельно.


Сепаратор предварительной очистки pre-separator позволяет с минимальными затратами получить высококачественный посевной материал, самостоятельно управляя системой качества.


Компания "Аэромех" с 2001 года самостоятельно разрабатывает и производит оригинальные сепараторы СПО, которые эксплуатируются в более 50 странах мира. Партнерами компании являются как крупные зернотрейдеры, так и мелкие фермерские хозяйства, хлебокомбинаты, селекционные станции, элеваторы, мельницы и предприятия пищевой промышленности. Выбор очевиден!

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх