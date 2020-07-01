Сепараторы для предварительной очистки зерна: критерии выбора

Во время уборки зернового урожая и подготовки его к хранению важно следовать технологии и соблюдать все стадии послеуборочного процесса. Одной из самых значимых из них считается предварительная очистка зерна.







Установка СПО-сепаратор предварительной очистки pre-separator позволяет очистить продукцию от крупных примесей, которые сопоставимы или больше самого зерна (стеблевых, колосовых, соломистых, минеральных), и подготовить урожай к дальнейшей переработке либо хранению. Данный сепаратор устанавливается в приемниках элеваторов, подготовительных секциях зернохранилищ, на предприятиях переработки зерна АПК.







Конструкция сепаратора СПО







Сварной корпус из стали представляет собой закрытую камеру, в которой размещено сито, выполняющее разнонаправленное возвратно-поступательное движение, увеличивая тем самым эффективность прохода зерновых масс. Для более стабильного прохождения, над поверхностью сита двигаются специальные скребки, распределяющие зерно равномерно по ситу и не позволяющие ему попасть в отход. Сразу за скребком перемещается щетка, сметающая грубые примеси, не проходящие сквозь сито.







СПО состоит из:







загрузочного бункера;

подставки;

циклона на раме;

зонта;

воздуховода;

решетного корпуса;

схода сепарируемого материала;

схода крупных примесей.

Технологический процесс работы СПО







Зерновой ворох, подлежащий очистке, посредством зерноводов попадает в загрузочный бункер, равномерно распределяющий массу и подающий ее на решетный транспортер по скатному вибротоку. Зерно, а также мелкие и легкие примеси проходят сквозь него, а грубые выводятся щеткой из транспортера. Для интенсивного просеивания фракции ведомая ветка сепаратора постоянно встряхивается.







В камере сепарации имеется скальператор грубой очистки, предварительно очищающий ворох и выводящий отход в первую фракцию. Режим скальперации позволяет извлекать из сыпучего материала крупные растительные примеси: фрагменты колосьев, корней, соломы, листьев, стеблей, частицы шляпок подсолнечника и др. Он может применяться вместе с предварительной и первичной очисткой, а также самостоятельно.







Сепаратор предварительной очистки pre-separator позволяет с минимальными затратами получить высококачественный посевной материал, самостоятельно управляя системой качества.







Компания "Аэромех" с 2001 года самостоятельно разрабатывает и производит оригинальные сепараторы СПО, которые эксплуатируются в более 50 странах мира. Партнерами компании являются как крупные зернотрейдеры, так и мелкие фермерские хозяйства, хлебокомбинаты, селекционные станции, элеваторы, мельницы и предприятия пищевой промышленности. Выбор очевиден!