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Серьги каффы: тренд 2021 года

09 февраля 2021, 14:27Статьи

Серьги – неотъемлемая часть аксессуарной группы. Девушки носят серьги с малых лет и до самой старости. Уши прокалывают буквально в 2-3 года, до подросткового возраста девушки носят миниатюрные гвоздики или серьги с английским замком. Юные девушки уже следят за модой и предпочитают носить трендовые модели. Сейчас особую популярность приобретают серьги-каффы. Они обрамляют все ухо и являются акцентом аксессуарной группы. Если вы хотите быть в тренде и привлекать внимание окружающих, переходите по ссылке https:/zolotoyvek.ua/ru/sergi/l/tip_izdeliya:kaffy/. В ювелирном доме Золотой Век представлены классические, миниатюрные и трендовые каффы, из которых каждая девушка сможет выбрать аксессуар по своим параметрам.

серьги каффы

Топ модных кафф в 2021 году

Мировые стилисты представили модные аксессуары, актуальность которых не утихнет и через несколько лет. Сейчас популярны такие серьги-каффы:

  1. Массивные. Такие сережки без сомнений будут привлекать внимание. Главное – чтобы они были легкими и не утяжеляли уши. Если выбираете массивную каффу, то лучше, чтобы дизайн был минималистичным и без инкрустаций драгоценных камней. Если серьги будут массивные, да еще и вычурными в исполнении, то они будут выглядеть громоздко и неуместно.

  2. Миниатюрные в стиле минимализм. Такие каффы подойдут юным романтичным девушкам, они помогут сделать образ более воздушным и, с тем же, стильным. Каффы можно сочетать с разными аксессуарами группами, они будут выглядеть уместно практически в любом стиле.

  3. С инкрустацией жемчуга. Этот минерал становится все более популярным, каффы с ним выглядят ультрамодно и непревзойденно. Красиво смотрится такое сочетание серег: миниатюрный гвоздик со вставкой жемчуга и каффа с такой же инкрустацией и, возможно, увеличенной в объеме. Такое сочетание уместное и не громоздкое, выглядит красиво и стильно.

Как ухаживать за драгоценностями

В ювелирном доме Золотой Век можете купить износостойкое украшение, которое при бережном и своевременном уходе не потемнеет и не потеряет первоклассный внешний вид. Раз в месяц проводите самостоятельную чистку украшений в домашних условиях. Подготовьте мыльный раствор с несколькими каплями нашатырного спирта, опустите в него украшение на 2-3 часа, затем промойте под проточной водой и насухо протрите. Раз в год рекомендуется относить каффы к ювелирному мастеру для проведения профессиональной чистки.

Бережно храните каффы отдельно от остальных ювелирных украшений. Прячьте их в отдельную коробку, обшитую тканью, чтобы на поверхность не оседала пыль и грязь, не попадали солнечные лучи.

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