Сервис международных денежных переводов Золотая Корона: особенности, плюсы и минусы

Систему Золотая Корона выбирают тысячи пользователей по всему миру. С помощью сервиса можно быстро отправить деньги за границу, при этом даже не нужно знать номер банковского счета получателя. Как выполняется перевод, какие у системы преимущества и недостатки, – рассмотрим в статье.

Особенности системы Золотая Корона

Российский платежный сервис работает в десятках стран. В партнерской сети – сотни отделений банков, салонов связи, магазинов. Каждая партнерская точка – это пункт обслуживания, где можно совершить перевод денежных средств в разные страны или получить перевод наличными. Плюсы сервиса:

более 15 направлений, доступных для мгновенных переводов;

исполнение транзакций в минимальные сроки (от нескольких минут);

низкие комиссии (в ряде случаев переводы бывают вообще бесплатными);

минимальные требования к данным (достаточно ФИО получателя и номер его телефона).

Что касается минусов, то многие пользователи хотели бы видеть в списке доступных стран больше направлений для международных переводов. Обратите внимание: перечень постоянно обновляется, в него добавляют новые государства. Поэтому рекомендуется проверять доступные направления в момент отправки перевода (не исключено, что нужный вариант был недавно добавлен в список).

Как пользоваться приложением Korona

Приложение Korona ориентирован в первую очередь на физлиц. Граждане могут за несколько кликов отправлять друг другу деньги в пределах установленных лимитов. В месяц разрешено отправить до 600 тыс. рублей (или эквивалентную сумму в другой валюте).

Для отправки и получения средств предусмотрено 2 способа: наличными и безналом. В первом случае нужно лично обратиться в пункт обслуживания, заполнить квитанцию и внести деньги в кассу.

Более быстрый и удобный способ – перевод через мобильное приложение. Предлагаем пошаговую инструкцию:

Скачайте приложение на смартфон и зайдите в личный кабинет по номеру телефона (в будущем по этому номеру можно будет авторизоваться в системе и с других устройств).

Нажмите кнопку "Отправить перевод" и заполните заявку. Укажите страну, сумму финансовой операции, валюту. Система сразу рассчитает размер комиссии (если выбрать разные валюты отправления и получения, то комиссия составит 0 рублей).

Укажите данные своей банковской карты.

Добавьте данные о получателе (убедитесь, что ФИО соответствуют данным в паспорте).

Подтвердите заявку.

В большинстве случаев получателю предоставляется выбор, как забрать деньги: зачислить на карту или получить в пункте выдачи наличными. И в том, и в другом случае понадобится секретный код (его знает отправитель, он должен сообщить пароль получателю). При необходимости перевод можно изменить или отменить. Если адресат еще не получил финансы, то отправитель может вернуть деньги на свою карту, нажав соответствующую кнопку в приложении.