Сколько калорий в глазированном сырке?

Глазированный сырок – это популярная сладость на основе творога с шоколадной глазурью. Его калорийность зависит от состава: процент жирности творога, наличие добавок (орехи, карамель, сгущёнка) и типа глазури.
В среднем в одном стандартном глазированном творожный сырок (весом 40–50 г) содержится:
Энергетическая ценность: 150–220 ккал
Белки: около 5–7 г
Жиры: 9–15 г
Углеводы: 15–20 г
Пример:
Сырок классический 23% жирности (~50 г) – около 210 ккал.
Лёгкий сырок 5–9% жирности – около 150–170 ккал.
Сырок с начинками (орехи, варёная сгущенка) – может быть до 250 ккал за штуку.
Небольшой лайфхак:
Если следите за калориями, лучше выбирать сырки с пониженной жирностью или мини-сырки весом 25–30 г.