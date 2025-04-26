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Сколько калорий в глазированном сырке?

26 апреля 2025, 19:36Статьи

Глазированный сырок – это популярная сладость на основе творога с шоколадной глазурью. Его калорийность зависит от состава: процент жирности творога, наличие добавок (орехи, карамель, сгущёнка) и типа глазури.

В среднем в одном стандартном глазированном творожный сырок (весом 40–50 г) содержится:

Энергетическая ценность: 150–220 ккал

Белки: около 5–7 г

Жиры: 9–15 г

Углеводы: 15–20 г

Пример:

Сырок классический 23% жирности (~50 г) – около 210 ккал.

Лёгкий сырок 5–9% жирности – около 150–170 ккал.

Сырок с начинками (орехи, варёная сгущенка) – может быть до 250 ккал за штуку.

Небольшой лайфхак:

Если следите за калориями, лучше выбирать сырки с пониженной жирностью или мини-сырки весом 25–30 г.

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