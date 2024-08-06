Средний уровень дохода клиентов МФО заметно повысился

К услугам микрофинансовых организаций часто прибегают граждане, которые имеют небольшой доход. Причем это характерно для заемщиков из разных стран – неважно, берет человек онлайн-микрокредит на карту в Казахстане или срочный микрозайм в Крыму – как правило, это человек без стабильного дохода или с невысоким уровнем заработка.

Однако в России уровень дохода клиентов МФО постепенно повышается – в марте этого года показатель превысил отметку в 65 000 рублей. В марте предыдущего года средний уровень дохода клиентов МФО составлял всего 59 000 рублей.

При составлении статистики были использованы данные почти по 1 млн заявок на займы, которые были поданы в МФО в течение года начиная с марта 2023 года.

Стоит отметить, что уровень дохода – далеко не единственный критерий, который МФО оценивают при рассмотрении заявки на займ. Отказывать в выдаче заемных средств кредиторы могут по разным причинам, и невысокий доход – лишь одна из них.

Больше всего увеличился уровень дохода у самых молодых клиентов МФО. Это особенно заметно на примере мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. За год их средний уровень дохода вырос более чем на 20,5%. У девушек аналогичного возраста этот показатель увеличился почти на 17%.

Средний уровень дохода женщин от 25 до 34 лет вырос почти на 10%. А у мужчин того же возраста этот показатель увеличился лишь на 8%. Женщины от 35 до 44 лет начали получать примерно на 7,5% больше. У мужчин аналогичного возраста этот показатель не достиг и 7%. При этом у россиян от 45 до 54 лет разница в среднем уровне дохода минимальна. У женщин он вырос на 7,6%, а у мужчин этот показатель на 0,2% ниже.

Совсем иная динамика наблюдается в случае с клиентами МФО от 55 до 64 лет. У мужчин средний уровень дохода вырос почти на 11%, в то время как у женщин он едва превысил 6,5%. При этом среди пенсионеров (граждане старше 65 лет) динамика этого показателя минимальна. У мужчин он вырос чуть больше чем на 1%, а у женщин – и вовсе всего на 0,1%.

Эксперты предполагают, что причина заключается в том, что работодатели сейчас

остро нуждаются именно в молодых специалистах из-за демографической ямы, которая пришлась именно на их поколение. За счет этого им удается получать высокооплачиваемую работу. Разрыв в уровнях дохода между молодыми специалистами и работниками среднего возраста становится все более незначительным.

При этом жителям Крыма рекомендуется серьезно относиться к оформлению микрозайма и учитывать, что у данной услуги есть подводные камни, которые возможно обойти. Так можно будет безопасно воспользоваться заемными средствами без неприятных последствий.