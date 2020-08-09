Ставки на КС:ГО

Легендарный шуттер CS:GO пользуется сегодня растущей популярностью. Это касается и беттинга, в котором ролевая игра считается одним из свежих направлений. Компьютерные игры в наше время превратились в достойную альтернативу реальных спортивных дисциплин. Сражения и турниры в этой киберспортивной дисциплине проводятся регулярною, в независимости от времен года или же сезонов. Виртуальные букмекеры предлагают богатую роспись крупных и сравнительно маленьких турниров. Кроме КС, пользователи часто ставят на баттлы в таких интересных стратегиях, как Лига Легенд, Дота2, Старкрафт, Мир Танков и Mortal Combat.

Однако наибольшей популярностью все же пользуется КС:ГО https://eggcsgo.ru/. Проводятся турниры по этой дисциплине на проверенных годами турнирных картах. Шуттер отличается зрелищностью, интересной тактической составляющей, реалистичной графикой и простой механикой. Букмекеры на собственных веб-сайтах проводят трансляции баттлов, чтобы у пользователей была возможность контролировать ситуацию. Кроме этого они могут ставить в лайве, меняя приоритеты прямо по ходу поединков. Если результат будет спрогнозиирован правильно, деньги можно получить практически моментально.

Однако, прежде чем ставить на выбранную команду, необходимо правильно подобрать букмекера. Он непременно должен иметь лицензию, подтверждающую, что букмекер имеет право принимать онлайн-ставки на киберспорт. После этого нужно пройти регистрационную процедуру и стать обладателем игрового счета. После его пополнения беттор может рассчитывать на получение солидного бонуса. Затем необходимо авторизоваться на веб-сайте. Это позволит заполнить купон. Чтобы не ошибиться в выборе фаворита, нужно последовать рекомендациям экспертов.

Прежде всего беттор должен ознакомиться с результатами последних матчей двух противоборствующих команд. Нужно тщательно проанализировать каждый из таких матчей. Кроме этого следует внимательно ознакомиться с составом, а также заменой игроков, которые были произведены на протяжении всего сезона. Для получения большей информации нужно подписаться на странички геймеров в разных соц. сетях. Параллельно наблюдайте за прямыми стримами и внимательно изучайте действия игроков. При проведении чемпионатов следует проанализировать потенциальных противников и турнирную сетку. В зависимости от полученных данных беттор сможет легче выбрать фаворита и не ошибиться в оформлении онлайн-ставок. В КС:ГО принимаются различные виды ставок. Здесь можно ставить практически на все – начиная с исхода поединка, заканчивая первым убийством или же первой пролитой кровью. В качестве валюты для ставок можно использовать скины. Так называются различные игровые предметы. Найти их можно на специализированных веб-ресурсах. Для получения скинов нужно лишь зарегистрироваться в Steam.