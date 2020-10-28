Ставки на КС:ГО

Количество бетторов, которые ставят на различные киберспортивные дисциплины увеличивается ежегодно. Особенно увеличилась популярность компьютерных игр сейчас, в период эпидемии, когда реальные спортивные соревнования приостановлены. Некоторые киберспортивные турниры и раньше проходили без зрителей. Однако даже их не отменили. Каждый виртуальный букмекер сегодня предлагает на выбор самые разнообразные компьютерные баталии. Киберспортинвые ставки очень напоминают прогнозы традиционных видов спорта. Бетторы действуют по аналогичному алгоритму. Прежде всего необходимо определиться с выбором компьютерной дисциплины, анализируя при этом все нюансы. Беттор должен учесть множество факторов, чтобы не ошибиться в выборе команды по КС:ГО. Это излюбленный для многих азартных пользователей шуттер, пользующийся огромной популярностью.

Чтобы сделать кс го бетс правильно, необходимо хорошенько разобраться в составе команд. Обучением многих киберспортсменов занимаются опытные тренеры. Поэтому они заслуживают предпочтения. Также следует ознакомиться с последними трансферами игроков. Это может полностью изменить ход событий. КС:ГО в мире киберспорта считается одной из старейших дисциплин. Опытные бетторы зарабатывают на ней хорошие деньги. На рынок шуттер вышел в 2013 после двухлетнего бета-тестирования. Сейчас каждый серьезный букмекер принимает пари на эту онлайн-дисциплину. Более продвинутые конторы нанимают огромный штат профессионалов, которые с учетом реальных сил команд рассчитывают коэффициенты отдачи.

КС:ГО – это многопользовательская командная онлайн-игра. По этой дисциплине проводятся самые разные турниры, в том числе КС:ГО Мажор,

Blast Premier, IEM, ESL ONE и др. Готовя линии, профессиональные аналитики внимательно изучают статистику. Однако иногда от них ускользают форс-мажорные ситуации. А опытные игроки пользуются этим очень умело. Для удачных ставок данный фактор очень важен. А новички должны хорошенько разобраться в особенностях данного шуттера. Прежде чем включиться в баталии, каждая команда должна выбрать по одной карте, которая подходит для их целей лучше всего. Есть случаи, когда киберспортсмены теряют собственные пики, однако побеждают выбирая противника.

В каждом коллективе играет не более пяти геймеров. Разделены они на лагеря террористов и спецназа. Длительность каждого раунда составляет 2 минуты. Для победы команда должна выиграть шестнадцать раундов. При ничейном счете 15:15 назначаются дополнительные раунды.