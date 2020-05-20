Стиральные машинки Вирпул

Сегодня без стиральных машинок невозможно обойтись не одной семье. Поэтому потребность в них растет ежегодно. Они помогают домохозяйкам сэкономить много времени на бытовые работы. Нужно лишь включить стиралку, а самой заняться более интересными делами. Бренд Whirlpool появился в далеком 1911 г. Именно тогда появились первые стиральные машинки данной марки. Именно Вирпул стала первой одной из первых выпустивших на рынок модели с отжимными валиками и электромоторами. Сегодня бренд имеет свои представительства во всех европейских странах. Разработчики Вирпул постоянно улучшают предыдущие модели. Сейчас компания считается лидером в сфере производства крупной техники бытового назначения.

На статус страны-производителя техники этого бренда претендуют одновременно США и Италия. Поэтому нельзя сказать, что стиральные машинки этой марки производятся одной конкретной страной. Все модели Вирпул отличаются прекрасной сборкой и непревзойденным качеством. Просматривая каталог стиральных машин Вирпул вы найдете множество интересных моделей. Компания отличается разнообразием ассортимента. Покупатель имеет возможность выбрать устройство под свои нужды и потребности.

В каталоге представлены вертикальные модели, которые идеально подходят владельцам небольших квартир. Отличаются они двухсторонней фиксацией барабана. Такое решение позволило разработчиком повысить шумоизоляцию агрегатов. Поэтому вибрация таких моделей в процессе работы практически незаметна. Белье в эти машины можно добавлять даже после включения. Это приятный бонус для домохозяек, которые хотят ускорить процесс стирки. Горизонтальные стиральные машины больше подходят для больших квартир или особняков. Это довольно крупногабаритные устройства, которые обладают большим внутренним объемом барабанов. На верхней панели подобных моделей можно хранить моющие средства или же личные вещи.

Вирпул также предлагает потребителю большой выбор встраиваемых моделей стиральных машин. Загрузка таких моделей осуществляется горизонтально. Разместить такие агрегаты можно даже под столешницами на кухнях, под полками в ванных комнатах или же под столами. Это позволяет экономить место. Эксплуатационный срок любой модели данной марки составляет десять лет. За все время существования Вирпул выпустил разные модельные ряды стиральных машин, которые объединены с учетом различных критериев. Отличаются они друг от друга по типу двигателей, габаритам, типу аппаратов, цветовой палитре, дизайну, внешнему виду, программному обеспечению и другим техническим показателям.