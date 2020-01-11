События Крыма: Статьи

Стоимость дизайн-проектов

11 января 2020, 12:46Статьи

Студия ZD предлагает заинтересованной клиентуре несколько пакетов дизайн-проектов, которые различаются по ценам. Пакет Минимальный, который еще называется техническим, отличается своим содржимым. Объединяет он несколько чертежей. Выполняется он процессионалами в минимальные соки. Строители смогут по таким чертежам получить исчерпывающие сведения для выполнения отделки. Этот пакет идеально подходит для перепланировки, грамотного планирования пространства помещения, а также размещения электроприборов или же сантехнического оборудования. Студия в качестве бонуса предлагает визуализацию будущего интерьерного оформления с использованием элементов трехмерной графики. Выполняется такой проект за 3-5 недель. Стоимость начинается с 18 условных единиц за квадрат.

Зависят цены на дизайн интерьера от выбранного вами пакета. Особой популярностью среди домовладельцев пользуется пакет Стандартный. Заказчики получают полные сведения о ремонте, отделке или же стилистике интерьера, который будет выбран ими. Кроме этого он реализуется с фотореалистичной 3Д-визуализацией будущих интерьеров. В обязанности дизайнеров интерьера входит также подбор оптимальных отделочных материалов через каталоги американских и европейских фабрик. В зависимости от пожеланий заказчика дизайнеры могут спроектировать индивидуальные мебельные изделия, аксессуары или же свет. На выполнение перечисленных работ требуется от шести до девяти недель. Стоимость пакета начинается с 35 условных единиц за квадрат.

Отдельно наша студия предлагает пакет Стандартный вместе с авторским надзором. Данная услуга подразумевает разработку дизайн-проекта в рамках пакета Стандартный с учетом любых ваших пожеланий. Также специалисты студии позаботятся о полной реализации выбранных решений. Работы могут быть выполнены ремонтно-строительной бригадой студии или же вашими рабочими. Реализуется пакет во временном диапазоне 6-9 недель. Стоимость квадрата составляет 55 условных единиц. Дизайнеры будут контролировать выполнение всех ремонтно-строительных работы, чтобы они соответствовали положениям утвержденного заранее проекта. В процессе заказчик может вносить свои коррективы или же правки.

Помимо перечисленных пакетов услуг студия также занимается проектирование общественных интерьеров, в том числе офисных помещений, ресторанов или же магазинов. Также потенциальные заказчики смогут воспользоваться услугой дистанционного проектирования. Данная услуга подходит заказчика, не проживающим в Киеве, которые желают обратиться именно в нашу компанию. Для этого достаточно прислать нам фотоснимки, планы, а также обмеры квартиры. Желающие могут вызвать наших дизайнеров и на месте выполнить все необходимые замеры. Дизайн-проект является пакетом документов, в которых содержатся полная информация о будущем интерьере помещения. В нашей студии над разработкой подобной документации трудятся высококвалифицированные специалисты, которые гарантируют максимальную точность и выполнение всех параметров.

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