Компания Интерком предлагает заинтересованной клиентуре строительство качественных бетонных бассейнов. Строительные бригады компании выполняют любые виды строительных и проектировочных работ. Они создадут концепцию, спроектируют и изготовят конструкцию будущего бассейна, а также выполнят отделочные работы. Кроме этого здесь можно заказать монтаж дополнительного и основного оборудования, установку роллетных накрытий и павильонов, а также водных аттракционов. Заказчикам предоставляется послегарантийное и гарантийное обслуживание.

Благодаря высокому уровню подготовки и практическому опыту мастеров, вы сможете получить бассейн любых размеров и форм. На протяжении 22 лет существования компания построила более пятисот бассейнов. Клиенты получили их прямо под ключ. Бригады компании укомплектованы высококвалифицированными строителями и монтажниками. А оборудование поставляется прямо из Европы. Ведется постройка бассейна из бетона с использованием высококачественных материалов. Популярность таких конструкций постоянно растет. Благодаря бассейну, вы сможете вести наслаждаться водными процедурами, поддерживая бодрость своего тела и радоваться досугом.

После оборудования бассейна, можно создать СПА или же спортивную зону на даже или же в собственном особняке. Для водных процедур вам уже не придется ходить различные общественные центры. Строительство бассейнов у Интеркома можно заказать в любой городе Украины. Также здесь принимаются индивидуальные проекты. Стоимость подобных работ рассчитывается с учетом требований заказчика. Для определения приблизительной стоимости будущего объекта, можно воспользоваться дистанционным расчетом. Сделать это можно через веб-сайт компании. Высококвалифицированные специалисты Интерком проинформируют вас о всех нюансах подобного строительства и предоставят консультационные услуги.

Сегодня существуют различные виды бассейнов. Они могут быть для бизнеса или же частного пользования, для спорта и отдыха, закрытыми и открытыми разборными и стационарными. Конструкции также классифицируются по материалам исполнения. Бассейны могут быть из стекловолокна или же бетона. Интерком предлагает строительство уютных семейных бассейнов для дач. Если позволит площадь земельного участка, можно обустроить спортивный вариант. А компактный бассейн, помещенный под крышу непременно станет излюбленной зоной отдыха домочадцев. Аквазону можно оформить по-разному. Благодаря разнообразию используемых решений вы сможете создать по-настоящему сказочный уголок для ваших малышей и взрослых.