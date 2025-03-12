Технические характеристики Lada Iskra: Обзор новой модели

Lada Iskra – это новая модель седана от АвтоВАЗа, представленная в 2024 году. Она позиционируется как компактный автомобиль класса B, предназначенный для городской эксплуатации. Iskra создана на модифицированной платформе CMF-B-LS и занимает нишу между моделями Granta и Vesta в линейке Lada. Для тех, кто интересуется ценой на Ладу, можно посетить официальные дилерские центры, такие как дилерский центр в Кирове, чтобы получить актуальную информацию о ценах и комплектациях. Например, можно посмотреть на сайте цену на любую Ладу, чтобы сравнить цены на разные модели.
Lada Iskra предлагается в нескольких комплектациях, начиная от базовой версии стоимостью около 1,2 млн рублей и заканчивая топовой версией за 1,6 млн рублей. В зависимости от комплектации, автомобиль может оснащаться различными системами безопасности и комфорта, такими как светодиодные ДХО, кондиционер, мультимедиа с сервисами Яндекса и многое другое.
Двигатели и трансмиссии
Lada Iskra оснащается двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 литра:
8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 с мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Этот двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 146 Нм. Этот двигатель может быть сопряжен либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором от китайского поставщика WLY.
Такое разнообразие двигателей и трансмиссий позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений водителя и условий эксплуатации. Динамика автомобиля также зависит от выбранной трансмиссии: с вариатором Iskra разгоняется до 100 км/ч за 13,4 секунды, с механической коробкой – на 0,1 секунды быстрее, а с шестиступенчатой механической коробкой и 106-сильным двигателем – за 12,4 секунды.
Габариты и подвеска
Габариты Lada Iskra следующие:
Длина: 4333 мм
Ширина: 1777 мм
Высота: 1517 мм
Колесная база: 2603 мм
Клиренс: 170 мм
Подвеска автомобиля включает независимую переднюю подвеску типа Макферсон и независимую пружинную заднюю подвеску. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду и стабильность на дороге. Для сравнения, можно рассмотреть и другие модели Lada, такие как новая Лада Веста в Кирове, доступная на сайте дилерского центра, которая также демонстрирует высокие показатели комфорта и безопасности.
Безопасность и комфорт
Lada Iskra оснащена рядом систем безопасности и комфорта:
Системы безопасности:
Два фронтальных подушки безопасности
Система ABS с EBD
Система электронного контроля устойчивости (ESC)
Система помощи при старте в гору (HCA)
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Датчики света и дождя
Системы комфорта:
Кондиционер
Мультимедиа с 8-дюймовым экраном и сервисами Яндекса
Камера заднего вида
Парковочные датчики
Обогреваемые передние и задние сиденья, рулевое колесо и ветровое стекло
Кожаное рулевое колесо и селектор коробки передач
Двухзонный климат-контроль (в более дорогих комплектациях)
Интерьер автомобиля выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Панель приборов оснащена цветным дисплеем бортового компьютера, а сиденья имеют анатомический профиль для обеспечения комфорта во время длительных поездок.
Lada Iskra – это многофункциональный автомобиль, идеально подходящий для городской эксплуатации. Его компактные габариты в сочетании с увеличенной высотой обеспечивают отличную обзорность. Для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида, которые делают управление автомобилем простым и безопасным даже в условиях плотного городского трафика.
Технические характеристики Lada Iskra в сравнении с другими моделями Lada
Таким образом, Lada Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta по размерам и двигательной линейке, предлагая сбалансированный набор характеристик для городского использования.