Технические характеристики Lada Iskra: Обзор новой модели

Lada Iskra – это новая модель седана от АвтоВАЗа, представленная в 2024 году. Она позиционируется как компактный автомобиль класса B, предназначенный для городской эксплуатации. Iskra создана на модифицированной платформе CMF-B-LS и занимает нишу между моделями Granta и Vesta в линейке Lada. Для тех, кто интересуется ценой на Ладу, можно посетить официальные дилерские центры, такие как дилерский центр в Кирове, чтобы получить актуальную информацию о ценах и комплектациях. Например, можно посмотреть на сайте цену на любую Ладу, чтобы сравнить цены на разные модели.

Lada Iskra предлагается в нескольких комплектациях, начиная от базовой версии стоимостью около 1,2 млн рублей и заканчивая топовой версией за 1,6 млн рублей. В зависимости от комплектации, автомобиль может оснащаться различными системами безопасности и комфорта, такими как светодиодные ДХО, кондиционер, мультимедиа с сервисами Яндекса и многое другое.

Двигатели и трансмиссии

Lada Iskra оснащается двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 литра:

8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 с мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Этот двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 146 Нм. Этот двигатель может быть сопряжен либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором от китайского поставщика WLY.

Такое разнообразие двигателей и трансмиссий позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений водителя и условий эксплуатации. Динамика автомобиля также зависит от выбранной трансмиссии: с вариатором Iskra разгоняется до 100 км/ч за 13,4 секунды, с механической коробкой – на 0,1 секунды быстрее, а с шестиступенчатой механической коробкой и 106-сильным двигателем – за 12,4 секунды.

Габариты и подвеска

Габариты Lada Iskra следующие:

Длина: 4333 мм

Ширина: 1777 мм

Высота: 1517 мм

Колесная база: 2603 мм

Клиренс: 170 мм

Подвеска автомобиля включает независимую переднюю подвеску типа Макферсон и независимую пружинную заднюю подвеску. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду и стабильность на дороге. Для сравнения, можно рассмотреть и другие модели Lada, такие как новая Лада Веста в Кирове, доступная на сайте дилерского центра, которая также демонстрирует высокие показатели комфорта и безопасности.

Безопасность и комфорт

Lada Iskra оснащена рядом систем безопасности и комфорта:

Системы безопасности: Два фронтальных подушки безопасности Система ABS с EBD Система электронного контроля устойчивости (ESC) Система помощи при старте в гору (HCA) Система ЭРА-ГЛОНАСС Датчики света и дождя

Системы комфорта: Кондиционер Мультимедиа с 8-дюймовым экраном и сервисами Яндекса Камера заднего вида Парковочные датчики Обогреваемые передние и задние сиденья, рулевое колесо и ветровое стекло Кожаное рулевое колесо и селектор коробки передач Двухзонный климат-контроль (в более дорогих комплектациях)



Интерьер автомобиля выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Панель приборов оснащена цветным дисплеем бортового компьютера, а сиденья имеют анатомический профиль для обеспечения комфорта во время длительных поездок.

Lada Iskra – это многофункциональный автомобиль, идеально подходящий для городской эксплуатации. Его компактные габариты в сочетании с увеличенной высотой обеспечивают отличную обзорность. Для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида, которые делают управление автомобилем простым и безопасным даже в условиях плотного городского трафика.

Технические характеристики Lada Iskra в сравнении с другими моделями Lada

Таким образом, Lada Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta по размерам и двигательной линейке, предлагая сбалансированный набор характеристик для городского использования.