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Технические характеристики Lada Iskra: Обзор новой модели

12 марта 2025, 11:25Статьи

Lada Iskra – это новая модель седана от АвтоВАЗа, представленная в 2024 году. Она позиционируется как компактный автомобиль класса B, предназначенный для городской эксплуатации. Iskra создана на модифицированной платформе CMF-B-LS и занимает нишу между моделями Granta и Vesta в линейке Lada. Для тех, кто интересуется ценой на Ладу, можно посетить официальные дилерские центры, такие как дилерский центр в Кирове, чтобы получить актуальную информацию о ценах и комплектациях. Например, можно посмотреть на сайте цену на любую Ладу, чтобы сравнить цены на разные модели.

Lada Iskra предлагается в нескольких комплектациях, начиная от базовой версии стоимостью около 1,2 млн рублей и заканчивая топовой версией за 1,6 млн рублей. В зависимости от комплектации, автомобиль может оснащаться различными системами безопасности и комфорта, такими как светодиодные ДХО, кондиционер, мультимедиа с сервисами Яндекса и многое другое.

Двигатели и трансмиссии

Lada Iskra оснащается двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 литра:

  • 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 с мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Этот двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 146 Нм. Этот двигатель может быть сопряжен либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором от китайского поставщика WLY.

Такое разнообразие двигателей и трансмиссий позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений водителя и условий эксплуатации. Динамика автомобиля также зависит от выбранной трансмиссии: с вариатором Iskra разгоняется до 100 км/ч за 13,4 секунды, с механической коробкой – на 0,1 секунды быстрее, а с шестиступенчатой механической коробкой и 106-сильным двигателем – за 12,4 секунды.

Габариты и подвеска

Габариты Lada Iskra следующие:

  • Длина: 4333 мм

  • Ширина: 1777 мм

  • Высота: 1517 мм

  • Колесная база: 2603 мм

  • Клиренс: 170 мм

Подвеска автомобиля включает независимую переднюю подвеску типа Макферсон и независимую пружинную заднюю подвеску. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду и стабильность на дороге. Для сравнения, можно рассмотреть и другие модели Lada, такие как новая Лада Веста в Кирове, доступная на сайте дилерского центра, которая также демонстрирует высокие показатели комфорта и безопасности.

Безопасность и комфорт

Lada Iskra оснащена рядом систем безопасности и комфорта:

  • Системы безопасности:

    • Два фронтальных подушки безопасности

    • Система ABS с EBD

    • Система электронного контроля устойчивости (ESC)

    • Система помощи при старте в гору (HCA)

    • Система ЭРА-ГЛОНАСС

    • Датчики света и дождя

  • Системы комфорта:

    • Кондиционер

    • Мультимедиа с 8-дюймовым экраном и сервисами Яндекса

    • Камера заднего вида

    • Парковочные датчики

    • Обогреваемые передние и задние сиденья, рулевое колесо и ветровое стекло

    • Кожаное рулевое колесо и селектор коробки передач

    • Двухзонный климат-контроль (в более дорогих комплектациях)

Интерьер автомобиля выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Панель приборов оснащена цветным дисплеем бортового компьютера, а сиденья имеют анатомический профиль для обеспечения комфорта во время длительных поездок.

Lada Iskra – это многофункциональный автомобиль, идеально подходящий для городской эксплуатации. Его компактные габариты в сочетании с увеличенной высотой обеспечивают отличную обзорность. Для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида, которые делают управление автомобилем простым и безопасным даже в условиях плотного городского трафика.

Технические характеристики Lada Iskra в сравнении с другими моделями Lada

Таким образом, Lada Iskra занимает промежуточное положение между Granta и Vesta по размерам и двигательной линейке, предлагая сбалансированный набор характеристик для городского использования.

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