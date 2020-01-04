Теперь в Москве предлагают ритуальные услуги по лучшим стандартам

Ритуальная отрасль в России развивается усиленными темпами. Похоронные бюро объединяются в единую структуру, образовываются сообщества с большой технической и материальной базой. Они утверждают единый прайс с невысокими тарифами, предлагают абсолютно новые услуги. Такая децентрализация компаний позволяет снизить количество мошеннических ритуальных бюро в Москве и по всей стране. Дополнительно новые стандарты обслуживания задают темп существующим фирмам.
Новое качество услуг
Крупные ритуальные агентства внедряют новые методики работы, которые упрощают процесс сотрудничества с заказчиками услуг. Первой в этом стала Ritual.ru – старейшая служба в Москве. Она предлагает похоронные услуги всех видов и сложности.
Новые компании внедряют:
- Компьютеризацию.
- Обслуживание клиентов в режиме 24/7.
- Услуги в режиме единого окна, то есть человек может заказать все, что ему необходимо через единый сервис.
- Большой выбор ритуальной атрибутики и пр. товары по сниженным ценам.
- Цены, утвержденные на государственном уровне.
- Консультации адвокатов и юристов.
- Оформление заказа по телефону, через сайт, по месту расположения склада, офиса.
- Онлайн-трансляцию товаров с логистических помещений, выставочных залов.
- Пакеты похорон, удобный онлайн-калькулятор подсчета расходов на погребение.
Чаще всего население пользуется пакетными предложениями. В Ritual.ru их несколько. Есть социальные похороны, которые оплачиваются через бюджет города, недорогие варианты, бесплатные для участников ВОВ. Для деятелей культуры, обеспеченных людей есть услуги премиум-качества. Пользуются спросом у москвичей базовый, особый и расширенный планы похорон. При желании любой пакет можно изменить под свои запросы, уменьшив или увеличив количество услуг.
Что предлагают крупные ритуальные агентства
Список всех услуг очень большой. Помимо стандартных в него входят и специальные, о которых рядовым москвичам почти ничего не известно.
Общий перечень выглядит следующим образом:
- Оформление документов.
- Отправка тела в морг.
- Вынос тела.
- Перевозка покойного на кладбище.
- Кремация.
- Бальзамирование тела.
- ГРУЗ-200.
- Оформление места на кладбище, в колумбарии.
- Выбор ритуальной атрибутики, гроба.
- Поминальный обед.
- Монтаж памятника.
- Уход за могилкой.
- Заказ оркестра, церемониймейстера, священника.
Ритуальная служба Москвы Ritual.ru – проверенная временем компания в столице. Вся полезная информация есть на сайте. Каждый может ознакомиться с политикой цен, пакетами услуг. Если возникнут вопросы, легко связаться с сотрудниками по контактам, указанным на сайте.