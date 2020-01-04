События Крыма: Статьи Теперь в Москве предлагают ритуальные услуги по лучшим стандартам Ритуальная отрасль в России развивается усиленными темпами. Похоронные бюро объединяются в единую структуру, образовываются сообщества с большой технической и материальной базой. Они утверждают единый прайс с невысокими тарифами, предлагают абсолютно новые услуги. Такая децентрализация компаний позволяет снизить количество мошеннических ритуальных бюро в Москве и по всей стране. Дополнительно новые стандарты обслуживания задают темп существующим фирмам.



Новое качество услуг



Крупные ритуальные агентства внедряют новые методики работы, которые упрощают процесс сотрудничества с заказчиками услуг. Первой в этом стала Ritual.ru – старейшая служба в Москве. Она предлагает похоронные услуги всех видов и сложности.



Новые компании внедряют:



Компьютеризацию.

Обслуживание клиентов в режиме 24/7.

Услуги в режиме единого окна, то есть человек может заказать все, что ему необходимо через единый сервис.

Большой выбор ритуальной атрибутики и пр. товары по сниженным ценам.

Цены, утвержденные на государственном уровне.

Консультации адвокатов и юристов.

Оформление заказа по телефону, через сайт, по месту расположения склада, офиса.

Онлайн-трансляцию товаров с логистических помещений, выставочных залов.

Пакеты похорон, удобный онлайн-калькулятор подсчета расходов на погребение.

Чаще всего население пользуется пакетными предложениями. В Ritual.ru их несколько. Есть социальные похороны, которые оплачиваются через бюджет города, недорогие варианты, бесплатные для участников ВОВ. Для деятелей культуры, обеспеченных людей есть услуги премиум-качества. Пользуются спросом у москвичей базовый, особый и расширенный планы похорон. При желании любой пакет можно изменить под свои запросы, уменьшив или увеличив количество услуг.



Что предлагают крупные ритуальные агентства



Список всех услуг очень большой. Помимо стандартных в него входят и специальные, о которых рядовым москвичам почти ничего не известно.



Общий перечень выглядит следующим образом:



Оформление документов.

Отправка тела в морг.

Вынос тела.

Перевозка покойного на кладбище.

Кремация.

Бальзамирование тела.

ГРУЗ-200.

Оформление места на кладбище, в колумбарии.

Выбор ритуальной атрибутики, гроба.

Поминальный обед.

Монтаж памятника.

Уход за могилкой.

Заказ оркестра, церемониймейстера, священника.

Ритуальная служба Москвы Ritual.ru – проверенная временем компания в столице. Вся полезная информация есть на сайте. Каждый может ознакомиться с политикой цен, пакетами услуг. Если возникнут вопросы, легко связаться с сотрудниками по контактам, указанным на сайте.



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