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Теперь в Москве предлагают ритуальные услуги по лучшим стандартам

04 января 2020, 11:39Статьи

Ритуальная отрасль в России развивается усиленными темпами. Похоронные бюро объединяются в единую структуру, образовываются сообщества с большой технической и материальной базой. Они утверждают единый прайс с невысокими тарифами, предлагают абсолютно новые услуги. Такая децентрализация компаний позволяет снизить количество мошеннических ритуальных бюро в Москве и по всей стране. Дополнительно новые стандарты обслуживания задают темп существующим фирмам.


Новое качество услуг


Крупные ритуальные агентства внедряют новые методики работы, которые упрощают процесс сотрудничества с заказчиками услуг. Первой в этом стала Ritual.ru – старейшая служба в Москве. Она предлагает похоронные услуги всех видов и сложности.


Новые компании внедряют:


  • Компьютеризацию.

  • Обслуживание клиентов в режиме 24/7.

  • Услуги в режиме единого окна, то есть человек может заказать все, что ему необходимо через единый сервис.

  • Большой выбор ритуальной атрибутики и пр. товары по сниженным ценам.

  • Цены, утвержденные на государственном уровне.

  • Консультации адвокатов и юристов.

  • Оформление заказа по телефону, через сайт, по месту расположения склада, офиса.

  • Онлайн-трансляцию товаров с логистических помещений, выставочных залов.

  • Пакеты похорон, удобный онлайн-калькулятор подсчета расходов на погребение.


Чаще всего население пользуется пакетными предложениями. В Ritual.ru их несколько. Есть социальные похороны, которые оплачиваются через бюджет города, недорогие варианты, бесплатные для участников ВОВ. Для деятелей культуры, обеспеченных людей есть услуги премиум-качества. Пользуются спросом у москвичей базовый, особый и расширенный планы похорон. При желании любой пакет можно изменить под свои запросы, уменьшив или увеличив количество услуг.


Что предлагают крупные ритуальные агентства


Список всех услуг очень большой. Помимо стандартных в него входят и специальные, о которых рядовым москвичам почти ничего не известно.


Общий перечень выглядит следующим образом:


  • Оформление документов.

  • Отправка тела в морг.

  • Вынос тела.

  • Перевозка покойного на кладбище.

  • Кремация.

  • Бальзамирование тела.

  • ГРУЗ-200.

  • Оформление места на кладбище, в колумбарии.

  • Выбор ритуальной атрибутики, гроба.

  • Поминальный обед.

  • Монтаж памятника.

  • Уход за могилкой.

  • Заказ оркестра, церемониймейстера, священника.


Ритуальная служба Москвы Ritual.ru – проверенная временем компания в столице. Вся полезная информация есть на сайте. Каждый может ознакомиться с политикой цен, пакетами услуг. Если возникнут вопросы, легко связаться с сотрудниками по контактам, указанным на сайте.

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