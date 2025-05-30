Террасная доска: полный гид по выбору и применению

Поделюсь своим опытом, как я выбирал террасную доску и на каком материале в итоге остановился: рассмотрим ключевые критерии выбора, сравнение разного типа досок, особенности монтажа и эксплуатации.
Что такое современная террасная доска
Современные террасные покрытия представлены тремя основными видами:
Древесно-полимерный композит (ДПК) - инновационный материал с содержанием древесной муки (50-70%) и полимеров
Термообработанная древесина - натуральное дерево, прошедшее специальную обработку
Экзотические породы - ипе, бангкирай, кумару
Каждая балка террасной доски крепится на специальные опоры, лаги, что обеспечивает вентиляцию и долговечность конструкции.
Ключевые критерии выбора
При подборе учитывайте:
Для открытых площадок:
Толщина от 30 мм
Рифленая поверхность
UV-защита в составе
Морозостойкость
Для крытых террас:
Толщина 22-28 мм
Гладкая или вельветовая поверхность
Декоративный внешний вид
Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - выбирайте согласно нагрузкам.
Технология правильного монтажа
7 обязательных этапов:
Подготовка основания с уклоном 1-2°
Укладка гидроизоляции
Монтаж лаг с шагом 40 см
Фиксация досок с зазором 5-7 мм
Установка торцевой планки ДПК
Оформление периметра
Нанесение защитного покрытия (для деревянных вариантов)
Укладывать террасную доску прямо на бетон ни в коем случае нельзя - только на вентилируемую обрешетку.
Сравнение материалов
|Параметр
|ДПК
|Термодревесина
|Экзотические породы
|Срок службы
|15-25 лет
|10-15 лет
|20-30 лет
|Уход
|Минимальный
|Ежегодный
|Регулярный
|Экологичность
|Условная
|Полная
|Полная
|Цена за м²
|2 500-4 000 ?
|3 000-5 000 ?
|6 000-12 000 ?
Советы по эксплуатации
Для продления срока службы:
Регулярно очищайте поверхность
Своевременно удаляйте пятна
Используйте защитные коврики под мебель
Проверяйте крепеж 2 раза в год
Обновляйте защитное покрытие (для дерева)
Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, выбирайте материалы с приятной тактильной поверхностью.
Нестандартное применение
Террасная доска подходит для:
Оформления садовых дорожек
Создания площадок у бассейна
Отделки фасадов
Изготовления садовой мебели
Зонирования участка
Тротуарная плитка обычно дешевле, но уступает по комфорту и теплопередаче.