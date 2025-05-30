События Крыма: Статьи Террасная доска: полный гид по выбору и применению

Поделюсь своим опытом, как я выбирал террасную доску и на каком материале в итоге остановился: рассмотрим ключевые критерии выбора, сравнение разного типа досок, особенности монтажа и эксплуатации. Что такое современная террасная доска Современные террасные покрытия представлены тремя основными видами: Древесно-полимерный композит (ДПК) - инновационный материал с содержанием древесной муки (50-70%) и полимеров Термообработанная древесина - натуральное дерево, прошедшее специальную обработку Экзотические породы - ипе, бангкирай, кумару Каждая балка террасной доски крепится на специальные опоры, лаги, что обеспечивает вентиляцию и долговечность конструкции. Ключевые критерии выбора При подборе учитывайте: Для открытых площадок: Толщина от 30 мм

Рифленая поверхность

UV-защита в составе

Морозостойкость Для крытых террас: Толщина 22-28 мм

Гладкая или вельветовая поверхность

Декоративный внешний вид Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - выбирайте согласно нагрузкам. Технология правильного монтажа 7 обязательных этапов: Подготовка основания с уклоном 1-2° Укладка гидроизоляции Монтаж лаг с шагом 40 см Фиксация досок с зазором 5-7 мм Установка торцевой планки ДПК Оформление периметра Нанесение защитного покрытия (для деревянных вариантов) Укладывать террасную доску прямо на бетон ни в коем случае нельзя - только на вентилируемую обрешетку. Сравнение материалов Параметр ДПК Термодревесина Экзотические породы Срок службы 15-25 лет 10-15 лет 20-30 лет Уход Минимальный Ежегодный Регулярный Экологичность Условная Полная Полная Цена за м² 2 500-4 000 ? 3 000-5 000 ? 6 000-12 000 ? Советы по эксплуатации Для продления срока службы: Регулярно очищайте поверхность

Своевременно удаляйте пятна

Используйте защитные коврики под мебель

Проверяйте крепеж 2 раза в год

Обновляйте защитное покрытие (для дерева) Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, выбирайте материалы с приятной тактильной поверхностью. Нестандартное применение Террасная доска подходит для: Оформления садовых дорожек

Создания площадок у бассейна

Отделки фасадов

Изготовления садовой мебели

Зонирования участка Тротуарная плитка обычно дешевле, но уступает по комфорту и теплопередаче. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

