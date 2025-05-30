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Террасная доска: полный гид по выбору и применению

30 мая 2025, 12:40Статьи

террасная доска

Поделюсь своим опытом, как я выбирал террасную доску и на каком материале в итоге остановился: рассмотрим ключевые критерии выбора, сравнение разного типа досок, особенности монтажа и эксплуатации.

Что такое современная террасная доска

Современные террасные покрытия представлены тремя основными видами:

  1. Древесно-полимерный композит (ДПК) - инновационный материал с содержанием древесной муки (50-70%) и полимеров

  2. Термообработанная древесина - натуральное дерево, прошедшее специальную обработку

  3. Экзотические породы - ипе, бангкирай, кумару

Каждая балка террасной доски крепится на специальные опоры, лаги, что обеспечивает вентиляцию и долговечность конструкции.

Ключевые критерии выбора

При подборе учитывайте:

Для открытых площадок:

  • Толщина от 30 мм

  • Рифленая поверхность

  • UV-защита в составе

  • Морозостойкость

Для крытых террас:

  • Толщина 22-28 мм

  • Гладкая или вельветовая поверхность

  • Декоративный внешний вид

Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - выбирайте согласно нагрузкам.

доска террасная

Технология правильного монтажа

7 обязательных этапов:

  1. Подготовка основания с уклоном 1-2°

  2. Укладка гидроизоляции

  3. Монтаж лаг с шагом 40 см

  4. Фиксация досок с зазором 5-7 мм

  5. Установка торцевой планки ДПК

  6. Оформление периметра

  7. Нанесение защитного покрытия (для деревянных вариантов)

Укладывать террасную доску прямо на бетон ни в коем случае нельзя - только на вентилируемую обрешетку.

Сравнение материалов

ПараметрДПКТермодревесинаЭкзотические породы
Срок службы15-25 лет10-15 лет20-30 лет
УходМинимальныйЕжегодныйРегулярный
ЭкологичностьУсловнаяПолнаяПолная
Цена за м²2 500-4 000 ?3 000-5 000 ?6 000-12 000 ?

Советы по эксплуатации

Для продления срока службы:

  • Регулярно очищайте поверхность

  • Своевременно удаляйте пятна

  • Используйте защитные коврики под мебель

  • Проверяйте крепеж 2 раза в год

  • Обновляйте защитное покрытие (для дерева)

Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, выбирайте материалы с приятной тактильной поверхностью.

Нестандартное применение

Террасная доска подходит для:

  • Оформления садовых дорожек

  • Создания площадок у бассейна

  • Отделки фасадов

  • Изготовления садовой мебели

  • Зонирования участка

Тротуарная плитка обычно дешевле, но уступает по комфорту и теплопередаче.

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