Топ 7 важных знаний о квартире, которую вы хотите купить

Перед покупкой квартиры в недавно построенном доме необходимо рассмотреть немало важных вещей. Некоторые из них касаются особенностей квартиры, но другие – финансовой стороны вопроса. В частности, если вы покупаете квартиры в рассрочку от застройщика, то нужно учитывать график платежей и свои финансовые возможности их выплачивать стабильно. Но вот некоторые детали о самой недвижимости, которые также стоит пристально рассчитывать.

Детали, которые стоит рассматривать внимательно!

Каждую деталь рекламной брошюры застройщика подвергайте тщательной аналитике.

1) К примеру, автомобильная парковка у дома не означает, что это будет удобная парковка. Задайте следующие вопросы к данному пункту:

Есть ли распределение мест парковки для жителей дома?

Какова общая вместимость парковки?

Безопасна ли парковка?

В новых застройках часто вам нужно платить дополнительно за гараж или место на подземной автостоянке, в то время как вокруг дома может не хватать бесплатных парковочных мест.

2) Рассмотрим квартиру с балконом, особенно если есть большие или потенциальные виды. Это облегчит продажу, когда придет время. Тем не менее, если ваши окна выходят на дорогу, то вам нужно будет обязательно застеклить балкон, и шанс на то, что станете часто открывать окно очень мал, ведь рядом с дорогой не только шумно, но и грязно. И это, само собой, увеличивает шанс на потребность в кондиционере и вентиляции.

3) Знаете ли вы, что если квартира находится близко к лифту и пожарному выходу, а также общему балкону, то возможно в ней будет шумно? А если у вас угловая квартира, и солнце светит в ваши окна лишь по утрам, то вам может быть холоднее, чем соседям. На верхних этажах, как правило, батареи горячее, а значит, зимой вам будет теплее, чем соседям с нижних этажей.

Квартира на первом или последнем этаже, как правило тише, чем любая квартира в центре между ними, но с первого этажа лучше слышны звуки улицы, а в некоторых домах могут быть слышны хлопки входной двери. Если вы предпочитаете квартиру выше первого этажа, помните, что происходит, когда перестает работать лифт – вам приходится подниматься домой пешком.

4) Чем больше квартир на этаже, тем больше шума и износа общего пространства. Три или четыре квартиры на этаже – это допустимый максимум для комфортного сосуществования.

5) Размеры квартир значительно варьируются, но многие недавно построенные квартиры достаточно малы. Целеустремленные, но мало обеспеченные люди, покупают студии площадью менее 25 м2 или однокомнатные квартиры площадью 48 м2. Это то, что можно себе позволить. Но эксперты по недвижимости рекомендуют избегать студий, поскольку они ограничены, и их очень трудно продать. Двухкомнатная квартира с отдельной спальней будет лучше инвестиций, чем студия. Даже если вы решите сдавать квартиру в будущем, а не жить в ней, именно двухкомнатная квартира – это лучший вариант.

6) Перепродажа – это особая проблема, если управляющая компания или ТСЖ не проводили регулярное техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества. И это не зависит от того, насколько вы сами хорошо следили за квартирой. Стоимость перепродажи квартиры будет зависеть от того, насколько хорошо поддерживается и управляется дом в целом. Если придомовая территория не поддерживается, стены грязные и трубы загнили, то кто купит ваше имущество? Поэтому при покупке квартиры в доме, убедитесь, что управляющая организация или ТСЖ выбраны ответственно, что другие жильцы приличные и будут вместе с вами бороться за "здоровье" дома. Квартиры в хорошо ухоженных домах всегда будет легче продать и, вероятно, по боле более высокой цене.

7) Квартиры в городах, как правило, являются хорошими инвестициями и имеют отличный потенциал быть сданными в аренду, при условии, что рынок аренды не перенасыщен. Самые востребованные апартаменты просторны, по крайней мере, с двумя спальнями и прекрасным видом.