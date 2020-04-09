События Крыма: Статьи

Тракторы МТЗ

09 апреля 2020, 15:43Статьи

Выбор сельскохозяйственной техники – задача очень ответственная и сложная. Особенно это касается тракторов, без которых в фермерских хозяйствах не обойтись. Такая техника должна быть долговечной, мощной и функциональной. Ведь на тракторах приходится выполнять разные работы. Следовательно, они должны выдерживать высокие нагрузки, не ломаться и не отказывать в самом разгаре сельскохозяйственных работ. В этом отношении особо надежными, долговечными и безотказными считаются тракторы Беларус, которые можно заказать в интернет-магазине Автек. Данный продавец занимается реализацией грузового автотранспорта, тракторов, пассажирских транспортных средств и спецтехники.

Любой трактор МТЗ, который представлен на продажу в онлайн-магазине отличается своей мощностью, Приобрести их желающие смогут в разной комплектации. Вся эта сельскохозяйственная техника представлена в отдельной категории онлайн-магазина. Здесь же представлены детальные технические описания и высококачественные фотоснимки. После ознакомления с такими характеристиками любой желающий сумеет быстро выбрать подходящую модель и приобрести ее в онлайн-режиме. Доступны тракторы Беларус заказчикам также в кредит или же в лизинг. Чтобы ознакомиться с условиями кредитования и лизинга, нужно войти в соответствующий раздел официального веб-ресурса компании.

Автек https://avtek.ua/ является официальным дистрибьютором ведущих производителей автомобильной, сельскохозяйственной и спецтехники. Среди них необходимо выделить МАЗ, HIDRO-MAK, FORD TRUCKS, KASSBOHRER, RASCO и SOLARIS. Кроме этого в этом онлайн-магазине можно заказать разные запчасти вышеперечисленной техники и дополнительное навесное оборудование. Каждый клиент компании пользуется гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Предоставляется такой сервис восемнадцатью официальными центрами, которые расположены в разных частях Украины.

Компания предоставляет заказчикам полный спектр услуг по продаже сельскохозяйственной, грузовой и автомобильной техники. На украинском рынке Автек представлен уже более двадцати лет. За пройденные годы компании удалось сформировать команду профессионалов, для которых нерешенных задач не существует. Приобретенные здесь трактора предоставляются покупателям с гарантийным обслуживанием. В случае появления любой неисправности они будут устранены в сервис-центрах абсолютно бесплатно. Также компания занимается реализацией оригинальных запчастей к тракторам МТЗ. Опытные и высококвалифицированные менеджеры компании быстро подберут необходимые запчасти для ваших тракторов и позаботятся об их оперативной доставке.

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