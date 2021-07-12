Учим разговорный английский: аудио и видеоуроки

Зачем нужно учить английский язык? Для современного продвинутого человека это странный вопрос, ведь ответ на него очевиден. Уверенное знание английского языка дает множество преимуществ, начиная с того, что молодые люди, владеющие иностранным языком международного уровня, могут выбрать самый престижный ВУЗ мира и поступить туда, показав свои знания на практике.

Взрослые люди, благодаря знанию английского языка, получают возможность устроиться на высокооплачиваемую должность, которая подразумевает частые командировки за рубеж. Кто откажется путешествовать по миру, получая за это деньги?

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Если же ни первое, ни второе не является достаточной мотивацией для изучения языка, можно подумать о саморазвитии и посвятить себя именно этому.

В любом случае, если вы решили учить английский язык, лучше начинать это с видео и аудиоуроков.

Что такое видеоуроки?

Это такой метод обучения, при котором материал подается в видео-формате. Причем, это не означает, что вы будете видеть только преподавателя. Занятия составляются таким образом, чтобы вам было не только познавательно и понятно, но и очень интересно.

Примером могут послужить видеоуроки Оксаны Долинка BistroEnglish, которая предлагает учить разговорный английский язык по фильмам, мультфильмам, песням, а еще по блогам о путешествиях. И это далеко не полный перечень видеоуроков от лучшего преподавателя английского языка.

Есть у BistroEnglish и аудиоуроки. Это короткие, менее 10 минут уроки по различным темам. Записи идут в удобном для восприятия ритме, можно слушать такое количество повторений, которое позволит наиболее успешно запомнить материал.

Если видеоуроки требуют спокойной обстановки и концентрации внимания, то аудиоматериалы можно слушать где угодно и когда угодно: во время прогулки, в общественном транспорте или делая домашние дела. Особенно ценно то, что для занятий в онлайн режиме можно выбирать тот темп, который подходит лично вам.

Видео и аудиоуроки созданы для людей с разным, в том числе и нулевым уровнем знания языка. Даже если человек изучает разговорный иностранный язык с преподавателем в обычном режиме, эти материалы будут отличным помощником, позволяющим закреплять те или иные темы.

Желаем удачи!