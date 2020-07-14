УЕФА: Юношеская лига

Сегодня особой популярностью среди молодежных турниров пользуется юношеская лига УЕФА. Впервые он был проведен в 2013 г. Хотя за несколько лет существования он стал очень популярным среди азартной публики, которая ставит на футбольные состязания в букмекерских конторах. Следовательно, юношеская лига уефа прогнозы пользуются сегодня особым спросом. Чтобы не ошибиться и получить максимум отдачи от такого прогнозирования, необходимо разбираться и знать особенности проведения этого турнира.

Наиболее запутанными и сложными являются отборочные поединки лиги УЕФА для юношеских сборных. Сначала команды разбивают на 8 групп. В каждой из них объединено по четыре клуба. А общее количество участников составляет 32. В этом отношении юношеская лига ничем не отличается от Лиги Чемпионов. Каждая команда должна провести не менее двух матчей с каждым клубом своей группы. Первая проводится дома, а вторая – на выезде. В финал попадают лишь команды, оказавшиеся на лидирующем месте таблицы. А оказавшиеся на второй позиции клубы, должны провести стыковые матчи. Такие состязания они проводят с лидерами национальных первенств.

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