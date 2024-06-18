Устройство и принцип работы парктроника

Парковочный радар или проще парктроник является вспомогательным средством для водителей, позволяющим запарковать автомобиль без повреждений. Это устройство сообщает водителю о приближении препятствия. Разберем, принцип работы и какое физическое явление лежит в основе парктроника для авто.

Устройство парктроника

Любая парковочная система включает в себя следующие элементы:

Чувствительные элементы;

Блок управления;

Систему оповещения (может быть представлена в виде бипера или дисплея).

Парктроники различаются, в первую очередь, по количеству датчиков, их может быть от 2 до 8. У радаров с 2-4 элементами они крепятся только на заднем бампере, системы с 6-8 бамперами позволяют закрепить элементы и сзади, и спереди. Если датчиков шесть, то сзади крепится 4, а спереди два, у моделей с восемью элементами устанавливается одинаковое количество на переднем и заднем бампере автомобиля. Минимальное и максимальное расстояние определения препятствия разнится от модели к модели. Оптимальным считается от 0.3 до 2.5 м.

Принцип работы парктроника

Принцип работы парковочного радара основан на явлении ультразвуковых волн и способности различных поверхностей отражать их. Ультразвуковые датчики парктроника, установленные на бампере автомобиля, постоянно генерируют ультразвуковой импульс частотой около 40 кГц. В случае наличие препятствия, он будет отражен от его поверхности и воспринят датчиком. Данные обрабатываются блоком управления, который на основе данных о времени подачи и обратном приеме сигнала вычисляет расстояние до ближайшего объекта.

Стоит отметить, что ультразвуковая волна распространяется веерообразно, что в системах с двумя датчиками неизбежно приводит к образованию "слепых" зон. То есть парктроник может не среагировать на тонкое препятствие (столб или дерево), находящееся сзади на небольшом расстоянии.

В случае приближения объекта блок управления подает сигнал на систему оповещения. Она выдает информацию в виде звука или изображения на мониторе. Если модель радара не оснащена монитором, при приближении препятствия парктроник будет издавать короткие сигналы, по мере того как расстояние будет сокращаться, звук будет становиться громче.

Более совершенные парктроники оснащены экраном. Он может быть небольшим светодиодным. По мере приближения препятствие на экране будет загораться цветовая индикация от зеленого к красному. Другие варианты мониторов, например, отображают расстояние до препятствия.

Причины несрабатывания или ложного срабатывания

Парктроник может помочь припарковать машину, однако полностью полагаться на эту систему не стоит. Из-за особенностей размещения и принципа работы радар может выдавать ложные срабатывания или не среагировать вовремя на препятствие.

Причины ложного срабатывания:

Неверная установка датчиков. Если элементы установлены не в вертикальной плоскости, ультразвуковой сигнал может отражаться от поверхности асфальта.

Загрязнения на поверхности датчиков.

В условиях сильного дождя или снегопада.

Высокий уровень шума в зоне действия датчика.

Причины возможного несрабатывания:

При наличие "слепых" зон тонкие предметы могут быть не замечены патронником. Чтобы избежать появления таких зон, элементы на заднем бампере следует размещать на расстоянии 0.3-0.4 метра в количестве 4 штук.

Некоторые объекты способны поглощать ультразвуковое изучение, например, ткани, пористые структуры или снег.

Зеркальные предметы, отражающие сигнал в сторону.

Объекты небольшой высоты.

Даже при наличии парковочного радара водитель должен ориентироваться не только на данные прибора, водителю лично стоит убедиться в отсутствии препятствий.