Если домовладелец самовольно возводит какой-либо объект и пользуется им, нарушает градостроительное законодательство Украины. Владельцы участков часто самовольно возводят строения, эксплуатируя их. В таких случаях обязательно узаконивание самостроя и получение необходимой разрешительной документации. Сделать это самостоятельно достаточно сложно. Поэтому лучше всего обратиться в профильную компанию, предлагающую услуги опытных специалистов, отлично знающих действующее законодательство и правовые нормы узаконивания самостроя.

Компания DOZVIL.ua предлагает заинтересованным собственникам услуги настоящих профессионалов, которые в мнимальные сроки оформят всю необходимую документацию на любой вид недвижимости. Строительство следует начинает только после оформления разрешительной документации. Если ее у собственника не будет, вводить в эксплуатацию помещение нельзя. В таких случаях строение считается самовольным и подлежит обязательной легализации. К подобным объектам относятся нежилые объекты, в том числе складские помещения, офисы, магазины, хозпостройки, садовые домики и пристройки, дачные и жилые особняки.

Прежде чем присутпить к процедуре легализации объекта, необходимо определить его профиль. Для узаконивания самостроя в Украине используются различные способы. Выбираются они в зависимости от года построения объекта, основных характеристик или же площади. Тариф на услугу определяется с учетом различных факторов, в том числе месторасположения самостроя, выбранного метода или же соблюдения действующих норм строительства. Следовательно, окончательная цена будет названа специалистами после ознакомления со всеми нюансами самовольного строительства.

Легализации подлежат садовые, дачные, жилые особняки вместе с пристройками и хозяйственными постройками, расположенными рядом. Это гаражи, сараи, бани, бассейны, летние кухни и др. Все перечисленные объекты должны быть возведены до 1992 г. Ограничения по площади таких строений не действуют. От собственника потребуется предъявление паспорта, документ, подтверждающий членство в действующем садовом кооперативе, идентификационный код, а также документация, в которой будет указано право собственности на землю. В случае отсутствия соответствующей документации, самострой считается незаконным. Собственники должны позаботиться об узаконивании таких объектов максимально быстро. В противном случае их ожидают административные взыскания, вплоть до сноса незаконных строений. Специалисты Dozvil выберут подходящую методику и выполнят все процедуры в полном соответствии с действующим украинским законодательством в минимальные сроки. В результате собственник получит всю необходимую разрешительную документацию, на основании которой сможет эксплуатировать самострой в своих целях.